Trường hợp F1 ở Hưng Nguyên có kết quả âm tính với Sars Covid-19

Trường hợp anh T.A.T SN 1996, xóm Hồng Lĩnh, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên là F1 của bệnh nhân Trần Mạnh Phương sinh năm 1986 có HKTT: TT. Lại Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương. Vào ngày 27/1/2021, anh T.A.T bán quán ăn tại Gia Lâm, Hà Nội có tiếp xúc với bệnh nhân Trần Mạnh Phương đến ăn tại quán.

Gia đình anh T.A.T đang được cách ly tại Trạm y tế xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.

Sau khi nắm được thông tin, ngay trong đêm 13/2 (tức mồng 2 Tết), BCĐ phòng chống dịch bệnh xã Hưng Thông đã họp khẩn và tiến hành khẩn trương đưa anh T.A.T cùng gia đình lên cách ly tập trung tại Trạm y tế xã. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm cả gia đình anh T.A.T. Theo đó, cả 3 người trong gia đình anh T.A.T đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, khi trở về nhà anh T. đã khai báo y tế đầy đủ, và vì không ở trong vùng dịch nên anh T. không thuộc diện phải cách ly.

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, tính đến ngày 14/2/2021, tỉnh Nghệ An có 23.944 trường hợp đang cách ly. Trong đó, có 23.824 trường hợp cách ly tại cộng đồng, chủ yếu tại nhà; 111 trường hợp cách ly tại tuyến huyện; 9 trường hợp cách ly tại các cơ sở khám chữa bệnh; 15 trường hợp F1 từ các vùng dịch hiện đang được cách ly nghiêm ngặt. Tỉnh Nghệ An vẫn chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào.

Tác giả: Hiến Chương

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An