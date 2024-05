Dắt nhau vào tù vì ma túy

Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử 3 bị cáo: Lô Thị Tuyết (SN 1962) trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An), Vi Thị Nhung (SN 1993), trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1980), trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này Tuyết và Nhung là hai mẹ con.

3 bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, do từng có thời gian làm việc tại huyện Kỳ Sơn nên Hiền quen biết mẹ con Tuyết. Vào khoảng đầu tháng 8/2023, có một người đàn ông hẹn gặp Hiền đặt mua 2 bánh heroin với giá 120 triệu đồng/bánh.

Sau khi có khách đặt hàng, Hiền gọi điện cho Tuyết mua 2 bánh heroin với giá 80 triệu đồng/bánh. Hiền xin mua nợ, khi nào bán được sẽ trả tiền sau.

Để có ma túy bán cho khách, Tuyết đi lên đồi thuộc bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương gặp một người Mông mua nợ 2 bánh heroin với giá 120 triệu đồng. Số ma túy trên, Tuyết đưa về cho con là Nhung cất giấu.

Ngày 10/8/2023, Tuyết gọi điện cho Hiền báo đã có ma túy và hẹn lên huyện Kỳ Sơn gặp con gái mình để nhận. Sau đó, Hiền đã rủ chồng và 2 con cùng lên huyện Kỳ Sơn chơi.

Khoảng 18h30 phút, Hiền và Nhung thực hiện hành vi mua bán ma túy. Sau đó, Hiền cùng chồng con lên ô tô đi về. Đến 21h cùng ngày, khi xe Hiền đi đến địa phận xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành thì bị công an dừng lại kiểm tra hành chính. Hiền định phi tang ma tuý thì bị công an thu giữ tang vật. Từ lời khai của Hiền, ngày 2/11/2023, công an bắt giữ Tuyết và Nhung.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ba nữ bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình và xã hội.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hiền 20 năm tù, bị cáo Vi Thị Nhung 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối với chồng Hiền, do quá trình đi cùng không biết được Hiền mua bán ma tuý nên không có căn cứ để xử lý.

Tác giả: Gia Ân- Huyền Trang

Nguồn tin: congly.vn