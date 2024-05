Vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn, một trưởng phòng Công an tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn Bình Phước - Ảnh: A.B.

Ngày 10-5, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI đã thông báo kết quả các kỳ họp thứ 51, 52, 53, 54. Trong đó, quyết định thi hành kỷ luật một trưởng phòng Công an tỉnh Bình Phước do vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn.

The đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã xem xét báo cáo của Đảng ủy Công an tỉnh về đề nghị thi hành kỷ luật đối với thượng tá Đào Văn Thêm - bí thư Đảng ủy, trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - do lái xe ô tô khi "có nồng độ cồn", "gây tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý kỷ luật với thượng tá Đào Văn Thêm theo quy định.

Ngày 23-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước họp, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với thượng tá Đào Văn Thêm.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, trong năm 2022, thượng tá Thêm lái ô tô gây tai nạn chết người trên đường ĐT 741 (đoạn qua xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, Bình Phước) khi có nồng độ cồn.

Cũng trong các kỳ họp trên, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã xem xét luật một số cán bộ trong việc ký duyệt các chứng từ chi trùng, ký phê duyệt quyết toán các chứng từ chi trùng...

