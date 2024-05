TikTok tự động gắn nhãn nội dung do AI tạo ra

Tất cả các nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra - của TikTok và bên thứ ba - đều sẽ được gắn nhãn.

Chẳng hạn, nếu người sáng tạo đăng tải lên TikTok một nội dung được tạo bởi ứng dụng DALL-E 3 của OpenAI, nội dung đó sẽ được tự động gắn nhãn "AI-generated" để thông báo cho người xem rằng nội dung đó được tạo ra bằng AI.

Để có thể phân biệt và gắn nhãn nội dung do AI tạo ra, TikTok sử dụng công nghệ "Thông tin xác thực nội dung" của Liên minh chứng minh và xác thực nội dung (C2PA) do Microsoft và Adobe đồng sáng lập. Công nghệ này đính kèm siêu dữ liệu vào nội dung mà TikTok sau đó có thể sử dụng để nhận dạng và gắn nhãn ngay lập tức cho nội dung mà AI tạo ra. TikTok "khoe" rằng mình là công ty đầu tiên áp dụng công nghệ "Thông tin xác thực nội dung".

Việc gắn nhãn sẽ được thực hiện từ 9/5 và áp dụng cho người dùng toàn cầu trong những tuần tới.

Trước đây, TikTok đã từng gắn nhãn các nội dung thực hiện với hiệu ứng TikTok AI. Giờ đây, công ty sẽ gắn nhãn thêm các nội dung AI được tạo bởi các nền tảng khác như DALL-E 3 của OpenAI và Bing Image Creator của Microsoft. Trong khi Microsoft, Adobe và OpenAI đã sẵn sàng cung cấp "Thông tin xác thực nội dung" thì Google cũng đã cam kết hỗ trợ công nghệ này.

Người đại diện của TikTok chia sẻ trên trang TechCrunch rằng công ty coi việc gắn nhãn là một cách bổ sung để đảm bảo nội dung an toàn cho người sáng tạo, giảm bớt áp lực cho người sáng tạo.

Adam Presser, người đứng đầu bộ phận Hoạt động và Tin cậy, An toàn tại TikTok, cho biết trong một thông cáo báo chí: “Nội dung do AI tạo ra là một phương tiện sáng tạo đáng kinh ngạc, nhưng tính minh bạch đối với người xem là rất quan trọng. Bằng cách hợp tác với các đồng nghiệp để gắn nhãn nội dung trên các nền tảng, chúng tôi giúp người sáng tạo dễ dàng khám phá nội dung do AI tạo ra một cách có trách nhiệm, đồng thời tiếp tục ngăn chặn nội dung có hại hoặc gây hiểu lầm bị cấm trên TikTok”.

TikTok cho biết họ cam kết chống lại việc sử dụng AI để lừa đảo trong các cuộc bầu cử sắp tới. Các chính sách của TikTok nghiêm cấm nội dung do AI tạo ra gây hại đến người dùng – cho dù nội dung đó có được dán nhãn hay không.

Tác giả: Đăng Khoa

Nguồn tin: viettimes.vn