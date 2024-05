Clip: Khoảnh khắc nổ lớn tại mỏ đá khiến ít nhất 3 người thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Ít nhất 3 người thiệt mạng và một số người khác bị thương hôm 1/5, sau khi một vụ nổ xảy ra tại một mỏ đá ở khu vực Kariapatti của bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Virudhunagar nói với hãng tin ANI: "Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra tại mỏ đá gần khu Kariapatti của quận Virudhunagar vào sáng nay. Hoạt động cứu hộ đang được tiến hành".

Vụ việc đã được ghi lại trên camera CCTV, trong đó có thể nhìn thấy vụ nổ lớn. Theo báo cáo ban đầu, vụ nổ xảy ra tại kho chứa chất nổ.

Mỏ đá nằm gần đường Aviyur-Keezhauppili Kundu, Daily Thanthi đưa tin. Được biết, chất nổ được lưu trữ để phá vỡ đá. Họ nói thêm rằng hai chiếc xe đã bị hư hỏng hoàn toàn và vụ nổ mạnh đến mức có thể cảm nhận được vụ nổ cách đó tới 20 km.

Lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường do có chất nổ. Các đội cứu hộ đang loại bỏ các mảnh vỡ và tìm kiếm bất kỳ vật liệu nào chưa nổ.

India Today đưa tin rằng, người dân địa phương từ lâu đã phàn nàn về mỏ đá, cáo buộc các mối nguy hiểm về an toàn và nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe tải chở quá tải. Mỏ đá được cho là đã bị đóng cửa tạm thời trước vụ nổ.

Sau vụ việc, người dân địa phương đang yêu cầu đóng cửa vĩnh viễn mỏ đá.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn