Mùa hè nắng nóng gay gắt, cuối năm mưa bão dồn dập ở miền Trung

Thiên tai gây thiệt hại hơn 9.300 tỉ đồng Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai trong năm 2023, trên cả nước đã xảy ra 5.331 sự cố, thiên tai làm 1.129 người chết, mất tích (riêng thiên tai 169 người). Thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính trên 9.324 tỉ đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, một số đợt thiên tai nghiêm trọng như hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún đất và ngập lụt do triều cường xảy ra tại Đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán khu vực Tây Nguyên. Mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và nắng nóng vượt lịch sử tại 110/186 trạm quan trắc trên cả nước… Từ đầu năm 2024, thiên tai đã làm 14 người chết, mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 399 tỉ đồng. Một trong những tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai năm qua đó là vẫn còn thiệt hại đáng tiếc về người do chủ quan, bất cẩn như đánh cá, vớt củi, di chuyển qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu... Công tác dự báo, cảnh báo sớm đối với một số hình thái thiên tai cực đoan như lũ quét, mưa lớn cực đoan, lốc, sét còn hạn chế.