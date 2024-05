19 sinh viên ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Nắng nóng nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao Bác sĩ Trương Thị Minh Hiền - khoa dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - cho biết thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển, dẫn đến thực phẩm mất các chất dinh dưỡng, mất an toàn vệ sinh, thậm chí có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. Đáng nói, nhiệt độ từ 37 - 40 độ C là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn phát triển mạnh với cấp số nhân, gấp ba lần so với thời tiết bình thường. Đối với các loại thực phẩm đã nhiễm khuẩn ở mức độ cao thì dù thức ăn được nấu chín, đun sôi thì độc tố vẫn còn, người dùng vẫn có nguy cơ ngộ độc.