Soi 2 clip "nghề tài xế nó bạc", dân mạng chỉ ra 3 lỗi nghiêm trọng, đòi phạt 14 triệu, tước bằng lái

Loạt clip phản cảm của tài xế taxi, cái tay hư gây tức mắt

Gần đây, trên các diễn đàn giao thông và hội nhóm dành cho các tài xế, loạt clip với nội dung "nghề tài xế nó bạc", "làm tài xế cũng áp lực" được truyền tay nhau, chia sẻ chóng mặt. Theo đó, các clip được ghi lại từ camera hành trình trong xe, "tố cáo" người tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát khi điều khiển ô tô, vừa lái xe vừa xao nhãng.

Một clip có ghi chú thời gian vào khoảng 17h50 ngày 6/5/2024, khi ô tô đang lưu thông trên đường, xung quanh xe cộ nườm nượp. Nam tài xế mặc áo xám chỉ đặt một tay trên vô lăng, tay còn lại đặt lên người phụ nữ ngồi bên ghế phụ.

Trong video đăng tải có độ dài 1 phút, nam tài xế thường xuyên thiếu chú ý quan sát khi điều khiển xe, hay quay sang nói chuyện, cười đùa với nữ hành khách.

Nhiều đoạn, tài xế còn quay sang nhìn, tán gẫu với hành khách chứ không nhìn đường (Ảnh cắt từ clip)

Một clip khác, cũng được ghi lại bằng camera hành trình trong xe, ghi dấu thời gian khoảng 13h30 ngày 7/4/2024. Tài xế áo cam điều khiển ô tô lưu thông trên đường cùng nhiều phương tiện khác.

Người này liên tục có cử chỉ thân mật với người phụ nữ ngồi kế bên. Có lúc, hành khách nữ còn nhào sang vị trí lái xe, khiến tài xế "bận rộn" mà không tập trung vào việc nhìn đường.

Những hành động nhạy cảm diễn ra khi xe đang lưu thông trên đường (Ảnh cắt từ clip)

Nam tài xế điều khiển phương tiện trong xao nhãng (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi hai đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người lên tiếng phê phán cách tài xế lái xe trong tình trạng thiếu quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây tai nạn.

Dân tình bóc 3 lỗi nghiêm trọng, đòi phạt nặng tài xế

Không chỉ lên án việc lưu thông tiềm ẩn nguy hiểm, nhiều tài xế và người dùng mạng am hiểu luật giao thông cho rằng, căn cứ vào hình ảnh, có thể thấy hai tài xế trên đang mắc những lỗi nghiêm trọng. Cụ thể, 3 lỗi được nhắc đến là: Điều khiển xe không thắt dây an toàn; chở người trên ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn và hành vi thiếu chú ý quan sát.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi không thắt dây an toàn sẽ bị phạt cụ thể như sau: Người điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Với người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy, sẽ bị phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng.

Với hành vi thiếu chú ý quan sát, theo khoản 7 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được bổ sung bởi điểm d khoản 3 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về mức xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ), nếu tài xế có hành vi thiếu chú ý quan sát để gây ra tai nạn giao thông thì lái xe sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đến 12 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hành vi vi phạm trên còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Dân mạng lập luận, nếu phạt kịch khung, hai tài xế này sẽ phải nộp phạt gần 14 triệu/người và bị tước quyền lái xe vài tháng. Trên thực tế, không có thông tin về việc hai tài xế trong loạt clip nói trên có gây tai nạn giao thông trong thời điểm clip ghi lại hay không, nên việc "đòi" xử phạt hàng chục triệu, giam bằng của tài xế chỉ là giả định.

Dù hai tài xế trên khó có thể bị phạt với hai đoạn clip ngắn rò rỉ trên mạng, đây cũng là lời nhắc nhở cho các bác tài, cần làm việc tập trung và chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân, hành khách cũng như người đi đường.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn