Đứt dây bảo hộ, nữ diễn viên xiếc tử vong khi rơi xuống nền sân khấu

Sự việc xảy ra tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào ngày 26/4.

Trong clip, 5 người nhào lộn treo ngược từ một thiết bị lớn, tạo thành hình tam giác khi họ xoay trên không trung.

Tuy nhiên, kết nối của một người biểu diễn với thiết bị bị đứt, khiến người này rơi xuống sân khấu bên dưới. Hai người biểu diễn khác cũng bị ngã từ độ cao thấp hơn.

Cơ quan chức năng đã phản hồi về vụ việc vào ngày 3/5, xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào ngày 26/4. Đáng tiếc, có một người đã thiệt mạng trong vụ việc.

Các bộ phận liên quan đã bắt đầu điều tra và đang xử lý vấn đề, với các thông tin chi tiết hơn đang chờ kết quả điều tra.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: Báo Người lao động