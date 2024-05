Clip: Cố băng qua đường ray, người đàn ông vứt xe bỏ chạy khi tàu đến

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại tại ngã tư đường sắt Baleshwar, bang Orissa, Ấn Độ vào hôm 1/5.

Khi thanh chắn tàu đã hạ xuống, một người đàn ông đi xe máy vẫn liều lĩnh băng qua đường ray. Khi di chuyển tới giữ đường, người này phát hiện đoàn tàu đang lao tới.

Quá sợ hãi, người đàn ông định quay lại thì chiếc xe bị đổ xuống đường ray. Dù đã cố gắng kéo chiếc xe máy ra ngoài nhưng khi thấy tàu sắp đến gần, người đàn ông đành vứt lại chiếc xe rồi chạy tới nơi an toàn.

Chiếc xe máy nằm giữa đường ray sau đó bị tàu hỏa cán nát. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn