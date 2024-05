Bất an với mỏ khai thác đá

Trong tỉnh

Người dân sống gần mỏ khai thác đá ở Lèn Cò (xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đang mỗi ngày phải hít bụi đá độc hại, nhà cửa bị rung lắc do nổ mìn, đường sá hư hỏng do xe tải chạy…