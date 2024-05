Xuất hiện clip 'quái xế' nằm trên yên xe máy lao vun vút, CSGT vào cuộc xác minh

Your browser does not support the video tag.

Clip: "Quái xế" nằm trên yên xe, lao vun vút trên làn đường buýt nhanh BRT

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại hành động liều lĩnh của một "quái xế", người này nằm trên yên xe máy, lao vun vút ở làn đường dành cho xe buýt nhanh BRT. Sự việc xảy ra ở phố Nguyễn Thanh Bình, đoạn qua nhà chờ xe buýt La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội).

Nội dung clip cho thấy, người điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, nằm trên yên xe, phóng đi với tốc độ cao. Khi nhìn thấy người dân ghi lại sự việc, người này đã dừng hành vi của mình và điều khiển xe chuyển hướng.

Clip đăng tải đã thu hút bình luận từ người dùng Facebook. Đa số đều mong cảnh sát làm rõ hành vi và xử phạt người điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông.

Trước thông tin trên, chiều 2/5, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh sự việc.

