Clip: Ô tô tông vào xe tải quay đầu trên cao tốc khiến 6 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Sáu người trong cùng một gia đình đã thiệt mạng sau khi xe của họ lao vào một chiếc xe tải quay đầu trên đường cao tốc Delhi-Mumbai ở bang Rajasthan, Ấn Độ. Vụ tai nạn cũng khiến 2 trẻ em bị thương và tài xế xe tải đang bỏ trốn.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 5/5, gần cầu sông Banas ở quận Sawai Madhopur và đã được camera quan sát ghi lại, cho thấy sự sơ suất của tài xế xe tải.

Trong đoạn phim, chiếc ô tô được nhìn thấy đang di chuyển phía sau xe tải. Bất ngờ, chiếc xe tải quay đầu lại, khiến ô tô đang chạy với tốc độ cao lao thẳng vào. Tài xế đã bỏ trốn trước khi cảnh sát đến hiện trường và thu giữ chiếc xe tải.

Các nạn nhân được xác định là Manish Sharma, Anita Sharma, Satish Sharma, Poonam, Santosh và Kailash. Họ đang đi từ quận Sikar đến đền Trinetra Ganesh ở Ranthambore.

Hai đứa trẻ bị thương đã được chuyển đến Jaipur và được cho là đã ổn định, hãng tin PTI đưa tin. Người lái xe bị cáo buộc đã được xác định thông qua đoạn phim CCTV và đang nỗ lực bắt giữ anh ta.

Sau sự việc, Bộ trưởng Bhajanlal Sharma và Thứ trưởng Diya Kumari đã gửi lời chia buồn.

"Tin tức về cái chết của 6 thường dân trong một vụ tai nạn đường bộ kinh hoàng xảy ra trên đường cao tốc Delhi-Mumbai ở khu vực đồn cảnh sát Baunli thuộc quận Sawai Madhopur là vô cùng đau buồn. Các quan chức liên quan đã được chỉ thị cung cấp mọi sự giúp đỡ có thể cho những người bị ảnh hưởng", Bộ trưởng Bhajanlal Sharma viết.

Cũng đề cập đến trang blog, Thứ trưởng Diya Kumari cho biết: "Chúng tôi nhận được tin buồn về cái chết của 6 người trong một vụ tai nạn đường bộ kinh hoàng ở khu vực đồn cảnh sát Baunli của Sawai Madhopur. Tôi cầu mong những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục".

Tác giả: Hải Vân (Theo Indiatoday)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn