Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Sở TN&MT, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Phục sinh 2024

Trong không khí thân mật, ấm cúng, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các linh mục, giáo sĩ, tu sĩ, đồng bào Công giáo trong Giáo phận luôn mạnh khỏe, đón một mùa Lễ Phục sinh an lành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành chức năng của tỉnh, các địa phương luôn quan tâm thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết: Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó có nhiều điểm sáng đáng phấn khởi. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2024 ước đạt 6,38%. Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 7.711,9 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán và tăng 28,9% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tính đến ngày 23/4/2024, tỉnh đã cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 23 dự án, điều chỉnh 49 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 15.043,2 tỷ đồng; trong đó, tổng số vốn cấp mới là 12.564,8 tỷ đồng, gấp 1,27 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) được tập trung chỉ đạo có hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 319/411 xã đạt chuẩn NTM; 83/317 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 21,14%; 12/319 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 09 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, Lễ kỷ niệm, sự kiện văn hóa lớn. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động được triển khai hiệu quả, đặc biệt là tổ chức thành công Chương trình Tết vì người nghèo năm 2024 và vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 8.440 nhà, đạt 52,3% kế hoạch giai đoạn năm 2023 - 2025.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành chức năng của tỉnh, các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các nhu cầu tôn giáo chính đáng theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, đạt được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào Công giáo và hàng ngũ giáo sỹ của Giáo phận Vinh. Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và cảm ơn Đức Giám mục, các cụ linh mục và toàn thể đồng bào Công giáo tỉnh nhà đã đồng hành cùng chính quyền các cấp, nỗ lực đạt được những kết quả đó.

Thời gian tới, Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương và toàn thể nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, quan tâm phát triển nâng cao đời sống về mọi mặt của đồng bào Công giáo; tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tôn giáo, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đồng bào có đạo. Đồng thời mong muốn Đức Giám mục, các cụ Linh mục tiếp tục thực hiện đường hướng của Giáo hội và quan điểm, phương pháp hành đạo của mình tiếp tục lãnh đạo Giáo hội, hàng ngũ giáo sỹ, tu sỹ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà đồng hành cùng dân tộc, sống "tốt đời, đẹp đạo", phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau chung sức xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ vui mừng trước những thành quả tỉnh nhà đã đạt được

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long trân trọng cảm ơn tình cảm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho Tòa Giám mục Giáo phận Vinh trong dịp Lễ Phục sinh năm 2024; đồng thời, chúc mừng các thành tựu quan trọng của tỉnh đã đạt được. Trong thời gian qua, Tỉnh quan tâm, lắng nghe, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, tạo mọi điều kiện để bà con giáo dân, các giáo họ, nhà thờ sinh hoạt tôn giáo phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cũng khẳng định sẽ luôn có trách nhiệm vận động bà con giáo dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội để đáp lại sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với đồng bào công giáo của tỉnh. Đức Giám mục cũng mong sự tương giao giữa đạo với đời, với chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng bền chặt hơn.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2024

Tòa Giám mục Giáo phận Vinh tặng quà cho lãnh đạo tỉnh nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2024

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn