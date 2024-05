Nam ca sĩ nổi tiếng đi hát tiệc sinh nhật đại gia sau khi ra tù, dân mạng chỉ trích

Mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn video ghi lại phần biểu diễn của một nam ca sĩ trong buổi tiệc. Không khó để nhận ra đây chính là Seungri - thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang.

Seungri hát hit của Big Bang tại tiệc sinh nhật đại gia

Trong video, Seungri biểu diễn nhiệt tình và khuấy động không khí. Đáng chú ý, anh thể hiện lại bản hit đình đám "Bang Bang Bang". Khán giả xung quanh hưởng ứng, thậm chí còn hào hứng hô tên Big Bang. Có thông tin cho rằng đây là tiệc sinh nhật của một đại gia Malaysia.

Seungri biểu diễn hết mình, nhiệt tình chụp hình với khán giả.

Không rõ cựu nghệ sĩ YG Entertainment được mời đến buổi tiệc để biểu diễn hay chỉ hát góp vui. Tuy nhiên, khi chứng kiến khoảnh khắc Seungri sống tận hưởng, thoải mái như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhiều khán giả đã lên tiếng chỉ trích anh mặt dày, không có thái độ hối lỗi và thay đổi bản thân sau scandal nghiêm trọng.

Hơn thế nữa, việc Seungri sử dụng ca khúc "Bang Bang Bang" của Big Bang để đi hát tại một đám tiệc cũng khiến người hâm mộ khó chịu, bức xúc. Họ cho rằng anh làm xấu đi hình ảnh của nhóm nhạc biểu tượng Kpop.

Seungri bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam vì scandal Burning Sun.

Bê bối nghiêm trọng của Seungri

Năm 2022, Seungri bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam do liên quan đến bê bối hộp đêm Burning Sun gây chấn động showbiz Hàn Quốc. Anh bị cáo buộc môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, truyền bá nội dung quay lén, hành hung... Sau khi tiếp nhận điều tra, Seungri tuyên bố rút khỏi nhóm Big Bang, kết thúc hợp đồng với YG Entertainment và dừng hoạt động trong làng giải trí.

Sau khi ra tù vào tháng 2/2023, Seungri dành thời gian tận hưởng cuộc sống cá nhân. Cựu thần tượng khiến công chúng phẫn nộ vì vẫn giữ thói ăn chơi, thường lui tới hộp đêm cũng như cơ sở giải trí. Hình ảnh của Seungri xuống cấp trầm trọng trong mắt khán giả.

