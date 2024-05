Cầm điện thoại quay cảnh trời mưa, người phụ nữ suýt bị sét đánh

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 8/5, tại Thành phố Xinyi, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi sét đánh xuống, một người phụ nữ hoảng sợ chạy vào một cửa hàng điện thoại di động.

Theo lời kể của người phụ nữ là chủ quán, khi đang đi chân trần, dọn nước đọng ở lối vào cửa hàng và đang dùng điện thoại ghi lại cảnh mưa to thì bất ngờ có tiếng nổ lớn.

Cô ghi lại khoảnh khắc sét đánh và hoảng sợ, nhanh chóng chạy trở lại cửa hàng. May mắn thay, không có thương tích nào được báo cáo.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn