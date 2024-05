Công an huyện Kỳ Sơn: Giúp đỡ hai công dân lang thang, cơ nhỡ về với gia đình

Ngày 04/5/2024, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Kỳ Sơn biết được thông tin có 02 công dân xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn lang thang trên đường thành phố Vinh, Nghệ An có biểu hiện run rẩy, tái nhợt được một nhà xe phát hiện và giữ lại. Qua xác minh thông tin, hai công dân trên là anh Ven Văn Khăm, (SN 1988) và anh Ven Văn Xiêng (SN 1988), đồng bào người Khơ Mú trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn đi làm tại một công ty ở tỉnh Quảng Bình từ ngày 05/4/2024. Ngày 03/5/2024, gia đình gọi điện báo ở nhà có việc gấp nên anh Khăm và anh Xiêng đã bỏ việc để về. Tuy nhiên, hai anh chỉ đủ tiền xe về đến thành phố Vinh, Nghệ An. Do không còn tiền nên hai anh lang thang ở thành phố Vinh trong tình trạng đói, khát. Công an huyện đã nhanh chóng liên hệ, trao đổi và đề nghị nhà xe hỗ trợ, bố trí ăn uống cho hai anh, đồng thời đưa về trụ sở đơn vị.

Ngay sau đó, Công an huyện đã liên lạc, bàn giao anh Khăm và anh Xiêng để gia đình đón về nhà một cách an toàn.

Hai công dân được Công an huyện Kỳ Sơn hỗ trợ về với gia đình

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn