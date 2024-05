Bật mí về chiêu trò của U50 giả hotgirl lừa tình hơn 9 tỷ đồng

Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên bản án sơ thẩm hình sự dành cho Đào Thị Mộng Thường, 46 tuổi, trú tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người phụ nữ này bị cáo buộc lừa đảo hơn 9 tỷ đồng của bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2019, Mộng Thường lập facebook tên Đào Ngọc Minh để tiếp cận với anh N.V.H. 46 tuổi (quê ở Nghệ An) trong một nhóm phật pháp. Trên mạng xã hội Mộng Thường dưới tên facebook là Ngọc Minh, thường xuyên đăng những hình ảnh xinh đẹp, giàu có sang chảnh. Khi làm quen với anh H., Thường giới thiệu mình là Việt Kiều ở Canada. Sau khi đã nói chuyện thân thiết, Thường rủ anh H. liên lạc qua các ứng dụng xã hội như Zalo, Viber.

Thấy cô gái Ngọc Minh là người chân thành, nói chuyện dễ gần nên anh H. tâm sự về những biến cố trong cuộc đời mình. Bời thời điểm này, anh H. li thân vợ nên cũng gặp nhiều chông chênh. Thấy anh H. tin tưởng mình nhiều hơn, Ngọc Minh “nổ” với anh H. bố là Việt Kiều ở Canada; mẹ là người gốc Hồng Kông (Trung Quốc) nhưng đang làm chủ hãng vận tải lớn ở Canada. Sau thời gian dài tâm sự qua lại, anh H. nảy sinh tình cảm với Ngọc Minh.

Bị cáo Mộng Thường tại phiên toà.

Bằng cách tạo ra nhiều tình huống khác nhau như: cần tiền làm giấy tờ, làm ăn, thủ tục thừa kế, đầu tư đất,…trong thời gian từ 19/9/2019 đến 27/4/2022, Mộng Thường trong vai diễn Ngọc Minh đã được anh H. chuyển tổng cộng hơn 12,2 tỷ đồng. Trong thời gian này, để “bạn trai” tin tưởng Thường cũng chi hơn 400 triệu đồng để mua quà tặng và chuyển hơn 2,5 tỷ đồng khi anh H. cần đầu tư kinh doanh.

Anh H. nhiều lần hẹn gặp mặt Ngọc Minh nhưng đều bị từ chối. Đặc biệt, gọi điện video, Ngọc Minh chẳng bao giờ cho anh này nhìn thấy rõ mặt.

Đến ngày 27/4/2022, anh H. nghi ngờ nên hẹn gặp “chị nuôi” của Ngọc Minh là Mộng Thường tại một khách sạn cao cấp ở Đà Nẵng. Ở địa điểm này, khi gọi vào zalo được lập dưới tên Ngọc Minh, anh H. phát hiện tài khoản này Thường sử dụng. Lúc này, anh H. mới biết Thường đã lừa mình.

Người đàn ông này nhiều lần yêu cầu Thường trả lại tiền nhưng không được đồng ý. Anh H. đã làm đơn gửi công an tố giác hành vi phạm tội của người phụ nữ này. Ngày 30/8/2023, Đào Thị Mộng Thường bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Đứng trước bục khai báo, Thường cho rằng, những hình ảnh đăng trên các tài khoản mạng xã hội là hình ảnh của Thường khi còn trẻ, không phải sử dụng hình ảnh trên mạng xã hội. Thường không thừa nhận cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà cho rằng số tiền này là “tình phí” do anh H. chủ động cho.

Thường đưa ra các bằng chứng là các tin nhắn anh H. nhắn trong các lần giao dịch chuyển tiền với nội dung “cho, tặng Ngọc Minh, cho tặng Mộng Thường, cho tặng vợ yêu, tặng quà...” để chứng minh việc anh H. chuyển tiền là tự nguyện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã chứng minh các nội dung chuyển tiền này là anh H. ghi theo yêu cầu của Thường. Đây là thủ đoạn của Thường nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh H.

Cơ quan chức năng xác định, Đào Thị Mộng Thường đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt của anh H. hơn 12 tỷ đồng. Trong đó, người phụ nữ này cho anh trai vay 4 tỷ, số tiền còn lại Thường mua kim cương, vàng, đá quý...

Trong quá trình thực hiện hành vi, Thường đã chuyển lại cho anh H. gần 3 tỷ đồng gồm quà cáp và đầu tư kinh doanh. Số tiền 4 tỷ đồng anh trai Thường vay khi vụ việc bị phát giác đã được trả lại cho anh H. Nạn nhân yêu cầu Thường bồi thường hơn 5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Đào Thị Mộng Thường thay đổi lời khai so với quá trình điều tra, không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, các lời khai, bằng chứng Thường đưa ra là không có căn cứ.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, quá trình điều tra, xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, đủ căn cứ khẳng định Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố bị cáo tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội. Xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Đào Thị Mộng Thường tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

