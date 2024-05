Em bé tượng đài trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong một lần bé Trâm cùng ông nội đi xem đoàn Nghi lễ quân đội tập luyện, cô bé đã vô tình lọt vào mắt của tổng đạo diễn. Khi được thử vai, con nghe lời, biểu hiện cũng rất tốt. Khi cô bé được lựa chọn, gia đình Vy Trâm cũng rất vui và tự hào.

Mặc dù mới chỉ có 4 tuổi nhưng khi đứng trước hàng vạn khánh giả cô bé rất tự tin khác hẳn với tính cách rụt rè hằng ngày.

Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ có 3 chiến sĩ đứng, lưng tựa vào nhau, bế em bé dân tộc Thái trên tay cầm một bó hoa, trên cùng là lá cờ Quyết chiến, Quyết thắng. Trong đó, chiến sĩ phất cao lá cờ tượng trưng cho các đại đoàn tham gia chiến dịch năm xưa. Chiến sĩ bế em bé dân tộc Thái trên tay tượng trưng cho những văn nghệ sĩ Quân đội. Hình ảnh em bé dân tộc Thái tượng trưng cho sự nối tiếp thế hệ, góp phần xây dựng quê hương Tây Bắc phồn vinh, hạnh phúc.

Tác giả: Khánh An - Văn Thắng

Nguồn tin: quochoitv.vn