Đại gia bỏ 47 tỷ đồng mua chiếc ô tô trông như 'đống sắt vụn'

Chiếc Ferrari bị hư hỏng nặng này đã được bán với giá 1.875.000 USD (hơn 47 tỷ đồng) tại cuộc đấu giá RM Sotheby's Monterey.

Chiếc Ferrari 500 Mondial Spider Series I đời 1954 của Pinin Farina là một trong 13 chiếc được chế tạo. Nó được đua bởi cựu tay đua của đội Scuderia Ferrari Franco Cortese tại Mille Miglia nổi tiếng thế giới.

Vào đầu những năm 1960, chiếc Mondial với tốc độ 147 dặm/giờ đã bị rơi tại một cuộc đua không xác định ở Mỹ và bốc cháy.

Chiếc xe bị cháy rụi sau va chạm trong một cuộc đua

Được biết đến với số khung, 0406 MD, ban đầu nó được chế tạo với phần thân bởi công ty thiết kế nổi tiếng người Ý Pinin Farina. Chiếc xe này từng là tài sản của Franco Cortese, một cựu tài xế nhà máy Ferrari, người đã mua chiếc xe này vào năm 1954 với mục đích lao vào đường đua và là tay đua đầu tiên từng lái chiếc Ferrari giành chiến thắng.

Tuy nhiên, chiếc xe đã bốc cháy trong một cuộc đua vào những năm 1960. Việc chuyển giao quyền sở hữu cuối cùng được ghi nhận xảy ra vào năm 1978 và sau đó được bảo quản trong tình trạng bị hư hỏng trong 45 năm.

Nó được bán đấu giá với giá 1.875.000 USD (hơn 47 tỷ đồng)

Chiếc xe được điều khiển bởi Franco Cortese và đã thành công trong một số cuộc đua

Chiếc vỏ được giữ nguyên trong 45 năm

Không có bánh xe hay bộ phận bên trong, và thân xe đã bị hư hại nặng nề do hỏa hoạn. Tuy nhiên, Ferrari vẫn sở hữu tấm khung, hộp số, góc trục sau và động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng Tipo 119 Lampredi 3.0 lít nguyên bản.

Người mua chiếc Ferrari có ý định khôi phục nó trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây để nó có thể một lần nữa tham gia các cuộc đua.

Xe sở hữu động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng Tipo 119 Lampredi dung tích 3.0 lít

Chiếc Ferrari đắt nhất từng được bán đấu giá là chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962, cũng được trưng bày tại RM Sotheby's. Nó được bán ở đó vào năm 2018 với giá 48,4 triệu USD.

