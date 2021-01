Trong tỉnh

Ban An toàn giao thông tỉnh vừa có Công văn số 43 gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin - Truyền thông, Đài PTTH Nghệ An và UBND các huyện miền núi về việc tăng cường bảo đảm trật tự ATGT trong điều kiện giá rét trên địa bàn Nghệ An.