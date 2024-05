Kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Thông qua kiểm tra nhằm nhận diện, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ để kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh và có các giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Đề án 06 tại các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu công tác kiểm tra, hướng dẫn phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; kịp thời, đúng nội dung, tiến độ kế hoạch; đánh giá đúng vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện tại đơn vị. Đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện kế hoạch kiểm tra; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chuyên môn và hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đối tượng kiểm tra là các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã. Tại mỗi UBND cấp huyện, Đoàn kiểm tra lựa chọn ngẫu nhiên và tiến hành kiểm tra từ 01 - 02 đơn vị UBND cấp xã.

Nội dung kiểm tra đối với các Sở, ngành cấp tỉnh là: Công tác tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 do Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh giao. Đối với UBND cấp huyện, kiểm tra công tác triển khai văn bản chỉ đạo; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 mà UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh giao.

Đối với UBND cấp xã, kiểm tra công tác triển khai văn bản chỉ đạo; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 mà UBND cấp huyện, Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện giao.

Cùng với đó, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về công tác tuyên truyền, triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án 06; công tác số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa dữ liệu, làm sạch dữ liệu. Đồng thời, kiểm tra kết quả thực hiện đối với 25 dịch vụ thiết yếu tại Đề án 06 và 28 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; công tác bố trí nguồn nhân lực cũng như kinh phí để triển khai thực hiện Đề án 06...

Thời gian kiểm tra, hướng dẫn dự kiến thực hiện trong quý II, III năm 2024.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn. Thành viên Đoàn kiểm tra là cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tư pháp, LĐTB&XH, TN&MT; TT&TT, Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh.

