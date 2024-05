Nghệ An: Kết quả kiểm tra liên quan vụ "Mượn nhà tập thể không trả"

Dự án “Dự án xây dựng một số hạng mục Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An” nguy cơ chậm tiến độ do vướng 2 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ vừa có văn bản thông báo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phương án xử lý đơn thư tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Nghệ An.

Theo kết quả, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Nghệ An năm 2019 là đảm bảo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, Ủy ban Nhân dân phường Hà Huy Tập đã có kết luận khẳng định toàn bộ phần diện tích có 5 gian nhà tập thể là một phần diện tích thuộc khu đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Nghệ An (trước đây là Trường Trung học Phổ thông Vùng cao Nghệ Tĩnh) sử dụng từ năm 1984.

Về việc Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Nghệ An không báo cáo đầy đủ hiện trạng trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không kê khai có 5 gian nhà tập thể) và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, Ủy ban Nhân dân phường Hà Huy Tập không báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường đầy đủ hiện trạng đối với phần diện tích đất của 5 gian nhà tập thể, văn bản Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng nêu rõ: việc thiếu sót trong quá trình kê khai, rà soát, công nhận quyền sử dụng đất năm 2019 không làm thay đổi kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Nghệ An.

Năm hộ gia đình sử dụng đất tại Khu tập thể (trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Kỳ) không có quyền sử dụng đất đối với vị trí nêu trên. Mặt khác, căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 106, Luật Đất đai năm 2013, việc thiếu sót trong kê khai, kiểm tra hiện trạng không dẫn đến sai diện tích sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất thì không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Nhiều tháng nay, gần 800 học sinh Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An phải sống chen chúc trong những phòng ký túc xá tạm. (Ảnh: TTXVN phát)

Về nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh tiếp tục áp dụng Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét, giao đất ở không qua đấu giá cho ông Nguyễn Văn Kỳ theo Quyết định số 78/214/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu đủ điều kiện, hiện nay, Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2024. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức cuộc họp gồm Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Nghệ An để xem xét, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết nội dung nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 31/5/2024.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã có bài phản ánh, năm 2006, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh cho 3 hộ giáo viên mượn nhà tập thể và 2 hộ khác mượn đất nằm trong khuôn viên nhà trường để dựng nhà ở. Trong hợp đồng cho mượn nêu rõ 5 giáo viên này phải cam kết “không cơi nới quá khu vực đã quy định. Thời gian sử dụng cho đến khi nào nhà trường có nhu cầu thì báo trước ít nhất 12 tháng để các hộ gia đình tìm chỗ ở….”

Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, nhiều hộ đã vi phạm cam kết trong hợp đồng khi tự cải tạo, cơi nới ra khỏi diện tích cho mượn mà không xin phép nhà trường. Sau đó, có người dù về hưu và trở về quê sinh sống từ 15 năm trước, có người đã xây nhà riêng bên ngoài từ lâu nhưng vẫn không chịu trả lại gian nhà tập thể cho nhà trường.

Năm 2019, sau khi xin được nguồn vốn để đầu tư dự án khu ký túc xá cho học sinh, lãnh đạo nhà trường đã làm việc với 5 hộ gia đình đề nghị họ chuyển đi trong vòng 1 năm để lấy mặt bằng xây dựng dãy nhà ký túc xá cho học sinh như đã cam kết trong hợp đồng. Tuy nhiên, chỉ có 1 gia đình không có ý kiến gì. Các hộ còn lại xin thời gian 3 năm để thu xếp chuyển đi.

Nhà trường đồng ý với thời hạn 3 năm. Khi đã quá thời hạn 3 năm, đến tháng 10/2023, dự án được khởi công nhưng 5 gia đình trên vẫn không chịu bàn giao mặt bằng để xây dựng.

Phía đơn vị thi công đã nhiều lần phát văn bản tới chủ đầu tư than phiền về việc chậm bàn giao mặt bằng khiến công nhân phải chờ việc và nguy cơ bị cắt nguồn vốn đầu tư do chậm tiến độ.

Sau rất nhiều cuộc làm việc và vận động, đến nay, 3 gia đình mượn nhà tập thể của trường mới đồng ý chuyển đi để bàn giao mặt bằng; còn 2 hộ khác tự bỏ tiền để xây trên đất nhà trường vẫn chưa chịu trả lại mặt bằng để thi công dự án./.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: vietnamplus.vn