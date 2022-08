Công nhân nhà máy đóng tàu Nghệ An kêu cứu vì bị nợ lương 4 tháng

Công ty Cơ khí đóng tàu Nghệ An hiện đang đóng cửa vì hết việc làm. Ảnh: QĐ

Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của 20 công nhân Công ty Cơ khí đóng tàu Nghệ An (địa chỉ xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An) phản ánh hoàn cảnh hết sức khăn do bị nợ lương kéo dài.

Theo nội dung đơn, những cán bộ công nhân nói trên đã có thời gian gắn bó với Công ty từ 15 đến 30 năm, không vi phạm kỷ luật lao động và nội quy công ty, đi làm đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, Công ty cơ khí đóng tàu Nghệ An nợ lương mọi người từ tháng 4/2022 đến nay, vi phạm nội dung hợp đồng lao động. Công ty cũng nợ, không đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động theo quy định.

Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An có ngành nghề chính là đóng tàu và cấu kiện nổi. Ảnh: QĐ

Người lao động kiến nghị, yêu cầu trả lương và nộp các khoản bảo hiểm, Công ty lý giải do khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên không có kinh phí thực hiện chi trả lương và đóng các khoản bảo hiểm. Đồng thời, lãnh đạo Công ty còn đề nghị công nhân viết đơn xin thôi việc và tự nguyện đóng các loại bảo hiểm.

Trong đơn, người lao động cho rằng lý do khó khăn trong sản xuất kinh doanh mà lãnh đạo Công ty cơ khí đóng tàu Nghệ An đưa ra là không thuyết phục, bởi vì đơn hàng vẫn có, thậm chí Công ty còn thuê lao động ngoài vào làm tại Công ty. Việc lãnh đạo Công ty đề nghị công nhân viết đơn xin thôi việc là ép người lao động nghỉ để thoái thác trách nhiệm.

4 tháng liên tục không có lương đã đẩy rất nhiều công nhân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn, lại không được đóng bảo hiểm nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi. Bên cạnh đó, người lao động có tâm lý bức xúc, lo lắng về tương lai bản thân và Công ty.

Ngày 15.8, trao đổi với phóng viên, ông Trần Hồ Vinh – Giám đốc Công ty Cơ khí đóng tàu Nghệ An thừa nhận có việc Công ty nợ lương công nhân, và giải thích do khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

“Công ty hiện nay hết việc đang tạm dừng hoạt động. Công ty cũng đã tổ chức họp nhiều cuộc để tìm hướng giải quyết” – ông Trần Hồ Vinh nói.

Còn ông Nguyễn Tất Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cơ khí đóng tàu Nghệ An thì cho biết hiện Công ty đang bế tắc trong việc giải quyết kinh phí để trả lương cho người lao động. “Có hiện tượng vi phạm pháp luật trong quản lý tài chính của Công ty, chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ” - ông Phong nói.

Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An có ngành nghề chính là đóng tàu và cấu kiện nổi, được cấp mã số thuế từ ngày 24.2.2006.

Ngày 30.3.2022, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 708 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An. Nguyên nhân, do Công ty còn nợ số tiền thuế, phạt thuộc trường hợp cưỡng chế 215.500.836 đồng.

