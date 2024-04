Tầm giá 1,5 tỷ đồng, VinFast VF 9 hơn thua gì các xe xăng đồng hạng?

VinFast VF 9 đang có giá 1,491 đến 1,566 tỷ đồng (phiên bản Eco) và từ 1,676 đến 1,76 tỷ đồng (phiên bản Plus) với lựa chọn thuê pin. Mẫu xe có nhiều ưu điểm về tính năng và công nghệ so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc, như chiều dài cơ sở tới 3.149 mm, động cơ mạnh 402 mã lực/620 Nm và dẫn động 4 bánh toàn thời gian, 11 túi khí cùng nhiều công nghệ an toàn như đèn pha tự động thích ứng, nhận biết biển báo giao thông… Ngoài ra, xe điện còn có lợi thế là được miễn 100% lệ phí trước bạ.

Trong tầm giá 1,5 tỉ đồng, VinFast VF 9 sở hữu nhiều trang bị, tiện nghi và sức mạnh đáng chú ý,

Theo đánh giá của giới chuyên gia, một trong những bất lợi lớn nhất giữa xe xăng dầu và xe điện cùng tầm giá là sức mạnh động cơ và tính thân thiện với môi trường.

Các trang bị tiện nghi đều có thể bổ sung qua các bản nâng cấp, nhưng nâng sức mạnh trên cỗ máy đốt trong không phải dễ dàng. Để đạt được sức mạnh tương đương VinFast VF 9, các mẫu xe khác cùng phân khúc phải trang bị động cơ có dung tích xi-lanh từ 3.0L trở lên. Loại động cơ này không quá phổ biến ở Việt Nam do vấn đề thuế, tính thân thiện với môi trường và giá rất cao.

Dưới đây là một số lựa chọn xe động cơ đốt trong cùng tầm giá với VinFast VF 9 để người dùng tham khảo nếu chưa sẵn sàng với những trải nghiệm mới mẻ cùng xe điện.

Hyundai Palisade

Mẫu xe Hàn Quốc có kích thước 4.995 x 1.975 x 1.785 (mm). Với thông số này, Hyundai Palisade ngắn hơn và hẹp hơn so với VinFast VF 9 (5.119 x 2.070 mm). Chiều dài cơ sở là 2.900 mm, ngắn hơn gần 250 mm so với VF 9.

Nếu VinFast VF 9 tập trung vào các tiện nghi hiện đại, mang lại chuyến đi thoải mái cho người dùng thì Hyundai Palisade tập trung vào tính thực dụng, vận hành linh hoạt ở nhiều dạng địa hình.

Hyundai Palisade hướng tới nhóm khách thực dụng. Do đó, xe thiếu một số tiện nghi đáng giá như trên VinFast VF 9.

Độ sáng gầm 203 mm giúp xe dễ dàng di chuyển ở địa hình phức tạp. Động cơ dầu cho công suất tối đa 200 mã lực, mô-men xoắn cực đại 440 Nm, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian giúp xe xoay trở linh hoạt ở những địa hình khó.

Tuy nhiên, thông số trên vẫn đang xếp sau VinFast VF 9, khi sức mạnh động cơ của mẫu xe Hàn Quốc chỉ bằng 1/2, sức kéo bằng 2/3 so với mẫu SUV điện Việt Nam.

Về trang bị an toàn, Hyundai Palisade Prestige chỉ có 7 túi khí. Dù cũng có nhiều trang bị an toàn, nhưng cũng thiếu một vài tính năng có trên VinFast VF 9 như hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, tự động chuyển làn, nhận biết biển báo giao thông…

KIA Sorento PHEV

Mẫu hybrid của KIA Sorento có 2 phiên bản Premium và Signature, được người dùng quan tâm nhờ tính thân thiện với môi trường hơn phiên bản chạy động cơ xăng dầu.

Về kích thước, KIA Sorento PHEV là mẫu xe khiêm tốn nhất trong danh mục SUV tầm giá 1,5 tỷ đồng, với thông số 4.810 x 1.900 x 1.700 (mm), gọn hơn đáng kể so với VinFast VF 9 và Hyundai Palisade. Chiều dài cơ sở chỉ 2.815 mm khiến cabin của Sorento "kén khách" hơn so với các đối thủ.

Kia Sorento PHEV sử dụng động cơ hybrid thân thiện môi trường hơn, song vẫn chưa "nói không với xả khói" trong quá trình di chuyển như xe điện. Ngoài ra, kích thước nhỏ hơn sẽ đánh đổi lại không gian cabin chật chội hơn những mẫu khác cùng phân khúc.

Động cơ hybrid trên KIA Sorento gồm động cơ xăng SmartStream 1.6 kết hợp cùng động cơ điện, cho công suất tối đa 261 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, sử dụng hộp số tự động 6AT và hệ dẫn động 4 bánh.

Có thể thấy, dù "nhỉnh" hơn so với các mẫu xe dùng động cơ xăng dầu nhưng Kia Sorento PHEV vẫn xếp sau VinFast VF 9 về sức mạnh vận hành, vốn là ưu điểm đặc trưng của các dòng xe điện.

Về an toàn, KIA Sorento được trang bị 6 túi khí cùng một số tính năng an toàn cơ bản như cảnh báo chệch làn, cảnh báo tiền va chạm, cảm biến áp suất lốp trong khi thiếu đi hàng loạt tính năng tiện lợi và đáng tiền như: Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, Hỗ trợ lái trên đường cao tốc…

Ford Everest

Ford Everest sở hữu chiều dài cơ sở 2.900 mm, nhỉnh hơn một chút so với KIA Sorento và tương đương Hyundai Palisade.

Toàn bộ các phiên bản sử dụng động cơ diesel cho công suất tối đa 209 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Theo thông số nhà sản xuất công bố, Ford Everest có mức tiêu thụ 8-9 lít dầu/100km tùy từng phiên bản.

Được xem là "vua công nghệ" trong nhóm xe động cơ đốt trong cùng phân khúc, Ford Everest có loạt tính năng cảnh báo chệch làn, cảnh báo điểm mù… Dù vậy, nhiều tính năng cũng đã trở thành "mặc định" trong nhóm xe tầm giá 1,5 tỷ đồng. Trong khi đó, Everest vẫn chưa có nhận diện biển báo giao thông, đèn pha tự động thích ứng hay ADAS cấp độ 2 như VF 9.

Kia Carnival

Thực chất là một mẫu MPV lai SUV, Kia Carnival có ưu thế về không gian. Carnival có kích thước to lớn và nội thất rộng hàng đầu trong tầm giá 1,5 tỷ đồng với thông số 5.155 x 1.995 x 1.775 (mm), chiều dài cơ sở 3.090 mm, gần tương đương VinFast VF 9.

Kia Carnival có giá lăn bánh vào khoảng 2 tỉ đồng.

Dù vậy, do bản chất vẫn là MPV nên sức mạnh động cơ và trải nghiệm lái của Kia Carnival vẫn khá "hiền". Xe có hai tùy chọn động cơ máy xăng và dầu. Trong đó, máy dầu cho sức mạnh chỉ 199 mã lực/440 Nm mô-men xoắn, còn thông số tương ứng trên máy xăng là 268 mã lực/331 Nm.

Kia Carnival có nhiều trang bị phù hợp với tập khách hàng gia đình, nhưng cũng thiếu một vài tiện nghi đáng giá như màn hình HUD, ghế massage…

Hiện tại, bản cao cấp nhất của KIA Carnival có mức giá niêm yết 1,759 tỷ đồng. Nếu muốn lăn bánh, người dùng phải chi thêm khoảng 200 triệu đồng, nâng chi phí lăn bánh cho mẫu xe này lên mức 2 tỷ đồng. Đó là chưa kể, dù là máy xăng hay dầu, chi phí nuôi xe (như nhiên liệu, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ) của Kia Carnival nhìn chung sẽ cao hơn xe điện.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn