Clip: Giả vờ mua hàng, thanh niên cướp dây chuyền vàng 140 triệu đồng

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được quay tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 7/4.

Một thanh niên bước vào một cửa hàng trang sức ở quận Giang An và yêu cầu được xem “dây chuyền vàng dày nhất và nặng nhất”.

Nhân viên không hề nghi ngờ nên đã đưa ra một chiếc vòng cổ nặng 70 gram trị giá hơn 40.000 Nhân dân tệ (140 triệu đồng). Tuy nhiên, khi đang ngắm mình trong gương, chàng trai đột nhiên lao ra khỏi cửa hàng và biến mất trên con phố đông đúc.

Nhân viên trong cửa hàng ngay lập tức báo cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã lấy đoạn phim giám sát từ cả cửa hàng và đường phố, theo dõi nghi phạm vào một con hẻm gần đó.

Bằng chứng thu được giúp họ tìm được hai đầu mối quan trọng, nghi phạm đã bắt taxi đến khu vực lân cận Ga xe lửa Vũ Xương và người ta phát hiện anh ta mặc đồng phục của một nhà hàng thịt nướng địa phương, cho thấy đối tượng này đã từng làm việc ở đó.

Khi đến thăm nhà hàng thịt nướng, cảnh sát được biết nghi phạm là một thanh niên họ Li, 19 tuổi, đến từ tỉnh Cam Túc, làm việc ở đó chưa đầy ba ngày trước khi thôi việc. Được biết, Li đã bỏ lỡ cuộc hẹn ăn tối với một đồng nghiệp cùng quê vào đêm xảy ra vụ cướp.

Tiếp tục tìm kiếm tại ga xe lửa Vũ Xương, cảnh sát cuối cùng đã phát hiện ra Li vào đêm khuya. Họ nhanh chóng bắt giữ anh ta ở quảng trường phía tây, thu hồi chiếc vòng cổ bị đánh cắp trong quá trình bắt giữ.

Trên đường trở về quận Giang An, Li bày tỏ sự hối hận sâu sắc, than thở về hành động bốc đồng của mình. Trong quá trình điều tra, Li thú nhận rằng anh thấy công việc quá khắt khe và sắp hết tiền nên quyết định thực hiện hành vi trộm cắp trước khi lên kế hoạch rời Vũ Hán.

Chiếc vòng cổ thu hồi được đã được trả lại cho cửa hàng trang sức. Li hiện đang bị cảnh sát Giang An giam giữ khi cuộc điều tra tiếp tục.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn