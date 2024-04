Thống nhất tham mưu phương án xây dựng tượng Bác Hồ về thăm quê tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng và đại diện lãnh đạo các cục, đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ.

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn Hóa và Thể Thao.

Năm 2023, Bộ Công an có chủ trương xây dựng tượng Bác, tặng tỉnh Nghệ An, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và sẽ đặt tượng tại Sân vận động Làng Sen, thuộc Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tượng được làm bằng chất liệu đồng ép thủy lực công nghệ mới, lấy ý tưởng gợi nhớ hình ảnh Bác về thăm quê.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc.

Đây là một chủ trương lớn, rất có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc, thể hiện lòng thành kính của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ CAND tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là công trình thể hiện ý chí quyết tâm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND cũng như thắt chặt tình cảm gắn bó của lực lượng CAND đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên quê hương của Người. Vì vậy việc xây dựng tượng phải tái hiện được tình cảm của Bác với quê hương cũng như tình cảm Nhân dân tỉnh nhà với Người, đồng thời bảo đảm thủ tục theo quy định.

Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thảo luận và cùng thống nhất tham mưu hoàn thiện hồ sơ thủ tục đặc biệt trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định. Phấn đấu hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để Bộ Công an đặt Tượng Bác trong thời gian sớm nhất, nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất.

