Tháng 4/2024, lượng khách du lịch đến Nghệ An ước đạt 1,05 triệu lượt

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung điều hành phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2024

Trong tháng 4/2024, các địa phương tập trung cho việc gieo cấy lúa và trồng các loại rau màu vụ Xuân để đảm bảo tiến độ. Tính đến ngày 15/4/2024, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân toàn tỉnh ước đạt 169.718,24 ha, bằng 99,42% so với cùng kỳ năm 2023…

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tăng 11,23% so với tháng 4/2023. Phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với tháng 4/2023 như sữa tươi 25 triệu lít, tăng 2,13%; đường 11 nghìn tấn, gấp 4,4 lần; bia đóng lon 7,7 triệu lít, tăng 63,6%; bia đóng chai 4 triệu lít, tăng 21,75%; dăm gỗ 24 nghìn tấn, tăng 17,77%; xi măng 758 tấn, tăng 14,29%... Lũy kế 4 tháng, chỉ số IIP ước tăng 8,58%. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2023 như: Khai thác đá xây dựng khác 1,48 triệu m3, tăng 20,32%; đường kính đạt 103.799 tấn, tăng 22,94%; sữa tươi 112,3 triệu lít, tăng 14,02%...

Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2024

Tính đến ngày 20/4/2024, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 849,933 tỷ đồng, đạt 18,36% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 (11,35%)); trong đó một số nguồn vốn đạt khá như: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (59,2%), nguồn thu xổ số kiến thiết (37,53%), nguồn thu sử dụng đất (31,15%). Có 17 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt khá (trên 35%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2024 ước đạt 11.273,4 tỷ đồng, tăng 25,75%; lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 51.808,9 tỷ đồng, tăng 42,25% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2024 ước đạt 225 triệu USD; luỹ kế 4 tháng đầu năm ước đạt 816,16 triệu USD, tăng 24,89% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 4/2024 dự ước đạt 125 triệu USD; luỹ kế 4 tháng đầu năm ước đạt 594,4 triệu USD, tăng 41,74% so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 4 là tháng khởi động mùa du lịch biển, đồng thời trong tháng có nhiều dịp nghỉ lễ như Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Lễ 30/4 và 1/5 nên lượng khách du lịch đến Nghệ An tăng nhanh. Dự ước trong tháng 4/2024, lượng khách du lịch đạt 1,05 triệu lượt, tăng 16,6%; trong đó khách lưu trú đạt 700 nghìn lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 3.321 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 1.289 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 3,13 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách lưu trú đạt 1,92 triệu lượt, khách quốc tế đạt 30,7 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 8.714 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 3.348 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023. Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Tính đến ngày 23/4/2024, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT cho 04 dự án/TMĐT 217,3 tỷ đồng, điều chỉnh cho 07 lượt dự án. Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 228,6 tỷ đồng. Lũy kế trong năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 23 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 12.564,8 tỷ đồng. Trong tháng 4, có 53 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 80,3% so với cùng kỳ năm 2023 với tổng số vốn đăng ký thành lập 6.035 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng, có 926 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,32% so với cùng kỳ năm 2023 với tổng số vốn đăng ký thành lập 12.599 tỷ đồng; có 368 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, bằng 92% cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 7.711,9 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 128,9% cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách 4 tháng đầu năm ước thực hiện 10.161,3 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, do thời tiết đang giai đoạn chuyển mùa, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Nguy cơ cháy rừng tiềm ẩn do thời tiết bắt đầu nắng nóng và đã vào mùa đốt nương làm rẫy của đồng bào dân tộc vùng cao. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới và trong nước...

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn