Bắn thử loạt đại bác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Your browser does not support the video tag.

Trước và sau thời điểm các cán bộ, chiến sĩ thực hiện việc chuẩn bị dàn pháo lễ và bắn thử, nhiều du khách đã tới tham quan, tìm hiểu, chụp ảnh nhằm lưu lại những dấu ấn tự hào nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trước đó, vào sáng 22/4, 15 khẩu pháo trong dàn pháo lễ đã được lắp đặt, các công việc liên quan được hoàn tất, sẵn sàng cho việc tập luyện.

Cận cảnh những khẩu đại bác phục vụ cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đông đảo người dân và du khách có mặt tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ xem bắn thử đại bác của Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh

Tác giả: T.Thành-Đ.Trang

Nguồn tin: congly.vn