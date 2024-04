Trường học Nghệ An tích cực tuyên truyền phòng tránh đuối nước trước dịp hè

Vừa qua, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em” năm 2024 tại Trường Tiểu học Diễn Yên (huyện Diễn Châu). Các đội tham gia liên hoan sẽ phải trải qua 2 phần thi. Phần 1 là thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức gồm 15 câu hỏi liên quan đến nội dung phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em hiện nay. Phần thi thứ 2 có hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền nội dung phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích. Ngoài chương trình tổ chức tại Trường Tiểu học Diễn Yên thì Liên hoan còn mở rộng đến các liên đội các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.