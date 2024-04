Nghiên cứu giảm lệ phí trước bạ cho ô tô ngay trong tháng 5

Tại Chỉ thị nêu rõ, tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm tiếp tục phục hồi nhưng còn khó khăn. Năm nay, Quốc hội và Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6-6,5%, lạc quan hơn dự báo của một số tổ chức quốc tế. Để đạt chỉ tiêu về tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Từ năm 2020, Chính phủ nhiều lần cho áp dụng chính sách giảm 50% phí trước bạ với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước nhằm hỗ trợ tài chính cho người dân, doanh nghiệp qua việc trực tiếp giảm chi phí khi đăng ký quyền sở hữu ô tô.

Việc này giúp kích cầu để người dân, doanh nghiệp tăng mua sắm xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Qua đó, các nhà sản xuất, phân phối tiêu thụ được lượng ô tô tồn kho, các nhà sản xuất có cơ hội tăng sản xuất, lắp ráp xe mới đưa vào thị trường, đáp ứng nhu cầu nội địa, hướng tới xuất khẩu sang khu vực ASEAN.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất trong tháng 5 về gia hạn thời hạn nộp thuế, giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, giảm tiền thuê đất, mặt nước.

Thời gian qua chính phủ đã có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho ngành sản xuất ô tô trong nước phát triển.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan khác phải gỡ khó cho sản xuất kinh doanh về cơ chế, chính sách, mặt bằng, hạ tầng, nhân lực. Việc này nhằm tăng thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư nước ngoài có chọn lọc.

Nếu được áp dụng, đây là lần thứ tư Chính phủ áp dụng chính sách giảm phí trước bạ, nhằm kích cầu tiêu dùng ô tô. Tuy nhiên, mức giảm bao nhiêu phần trăm chưa được Chính phủ đề cập, mức giảm thường do Bộ Tài chính đề xuất.

Ba lần trước, 6 tháng cuối năm 2020, 6 tháng đầu năm 2022 và 6 tháng cuối năm 2023, chính sách giảm 50% phí trước bạ giúp thị trường ô tô khởi sắc. Lần áp dụng đầu tiên, số lượng xe đăng ký tăng gấp đôi so với cùng kỳ, do người tiêu dùng được giảm 5 - 6% tổng chi phí lăn bánh. Lần áp dụng thứ hai, từ tháng 12/2021 - 5/2022 lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước đăng ký lần đầu tăng 2,67 lần so với tháng trước đó. Lần thứ ba, phí trước bạ giảm 50% áp dụng từ 1/7 - 31/12/2023 giúp thị trường ô tô gượng dậy vào cuối năm, khi sức mua giảm mạnh ngay đầu năm 2023. Thậm chí năm 2022 sản lượng tiêu thụ toàn ngành vượt mốc 500 nghìn xe cả năm, lập kỷ lục tiêu thụ ô tô ở Việt Nam.

Đối với ngân sách nhà nước, giảm 50% phí trước bạ khiến ngân sách hụt thu ước tính 8.000 - 9.000 tỷ đồng mỗi năm, tuy nhiên thị trường ô tô khởi sắc giúp người dùng hưởng lợi, hãng xe bán tốt hơn.

Tác giả: Anh Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn