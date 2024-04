NÓNG: Lộ clip B Trần "tính nóng như kem" với bảo vệ ngay giữa phố trong lúc đi cùng Quỳnh Kool

Là người nổi tiếng nên mọi nhất cử nhất động của nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Thế nên dù muốn dù không khi xuất hiện ở nơi đông người, nghệ sĩ phải hết sức lưu ý thái độ của mình vì chỉ một chút sơ sót thôi cũng dễ khiến mình trở thành tâm điểm bàn tán, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh. Đơn cử là vụ việc của B Trần mới đây.

Your browser does not support the video tag.

Bắt gặp B Trần cự cãi lớn tiếng với bảo vệ vì đỗ xe sai chỗ

Theo đó, gần đây, B Trần và Quỳnh Kool có buổi quay ở một studio lớn nằm trong khu nhà xưởng cũ thuộc phường Phương Liệt (Hà Nội). Đến nơi, Quỳnh Kool vào trong trước, B Trần lái xe đỗ sát cửa studio.

B Trần chở Quỳnh Kool đi quay tại một studio lớn thuộc phường Phương Liệt (Hà Nội)

Nhưng do studio nằm trong khuôn viên có nhiều bên khác thuê cùng, nên chỗ đỗ xe của B Trần trùng với khu vực đỗ xe theo tháng. Bảo vệ của cơ sở này yêu cầu B Trần lái xe đến chỗ khác đỗ cách đó khoảng 30m. Nam diễn viên đã đỗ xe ở địa điểm khác nhưng vẫn không đúng yêu cầu. Lúc này, nhân viên bảo vệ tiếp tục nhắc nhở B Trần phải đánh xe đến đúng nơi đỗ xe thu phí theo ngày.

Theo quan sát, cả hai đã có lời qua tiếng lại, B Trần xuống xe quát to với nhân viên bảo vệ này. Tiếng quát của nam diễn viên rất to khiến người dân xung quanh tò mò, tập trung lại xem chuyện gì xảy ra.

Sự việc chỉ được dịu lại khi một người trong đoàn quay đứng ra hoà giải. Nam diễn viên cũng chấp nhận đỗ xe ở điểm cách studio khoảng 15 m.

Bảo vệ cơ sở đỗ xe thu phí theo tháng liên tục yêu cầu B Trần phải đỗ đúng chỗ. Sau khi lời qua tiếng lại thì nam diễn viên xuống xe và quát lớn với bảo vệ khiến người dân xung quanh tò mò đến xem

Có thể thấy rõ được vẻ mặt cau có, khó chịu của B Trần khi xảy ra cự cãi với bảo vệ trông coi xe

Một người trong đoàn đi ra giải quyết thì tình hình mới dịu lại, cuối cùng B Trần đỗ xe ở địa điểm khác cách studio 15m

Đến 23h cùng ngày, B Trần và Quỳnh Kool hoàn thành công việc. Nam diễn viên cũng đã thoải mái hơn so với lúc trưa. Đi cùng cặp đôi có một người trong ekip. Cả hai sắp xếp lại đồ đạc, B Trần ngồi vào ghế lái còn Quỳnh Kool "auto" vào ghế phụ bên cạnh. Trên xe, cả hai có giây phút trò chuyện vui vẻ trước khi cùng nhau ra về.

B Trần và Quỳnh Kool quay xong và cùng lên xe ra về

B Trần và Quỳnh Kool trò chuyện vui vẻ trên xe

Tác giả: Bà Hàng Xóm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn