Việt Nam kêu gọi chấm dứt leo thang căng thẳng ở Trung Đông

Thế giới

Ngày 25/4, tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tiếp tục tổ chức Phiên thảo luận mở về tình hình Trung Đông và Palestine dưới sự chủ trì của ông Ian Borg, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Malta - nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 4/2024.