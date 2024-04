Diễn viên Huỳnh Anh và bạn gái MC hơn 6 tuổi chính thức đăng ký kết hôn sau hơn 4 năm yêu

Vào tối 25/4, MC Bạch Lan Phương - bạn gái của diễn viên Huỳnh Anh đã đăng tải đoạn video mới trên trang cá nhân. Nữ MC sinh năm 1986 gây bất ngờ khi chia sẻ chuyện cả hai đã bí mật đăng ký kết hôn sau thời gian dài bên nhau.

"Quá khứ làm nên con người của chúng ta của hiện tại và chúng ta không bao giờ có thể phủ nhận quá khứ. Nhưng cũng không thể nào sống mãi trong quá khứ. Hãy nhìn lại quá khứ, mỉm cười, tha lỗi cho chính mình và bước tiếp nhé", Bạch Lan Phương chia sẻ.

Kèm theo đó, cô chia sẻ khoảnh khắc tình cảm nắm tay diễn viên Huỳnh Anh cùng tới phường Trúc Bạch làm giấy đăng ký kết hôn. "Tình yêu của chúng tôi lúc này là tình yêu của những người từng trải. Tuy không mãnh liệt nhưng đầy bền bỉ, bao dung, vị tha. Chúng tôi không còn là người yêu của nhau nữa mà đã trở thành bạn đời của nhau từ rất lâu rồi. Mong mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi", cô chia sẻ.

Your browser does not support the video tag.

Bạch Lan Phương chia sẻ đoạn video đi đăng ký kết hôn với Huỳnh Anh

Cả hai đã là vợ chồng hợp pháp sau thời gian dài yêu đương

Nữ MC sinh năm 1986 còn mong muốn khán giả sẽ gửi lời chúc phúc cho cả hai

Bạch Lan Phương là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình VTV. Cô đảm nhận vai trò MC trên một số chương trình như Thời trang và cuộc sống, VTV kết nối. Trước khi tới với Huỳnh Anh, cô từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân và có một người con gái.

Bạch Lan Phương từng là MC dẫn dắt một số chương trình của Đài truyền hình Việt Nam như VTV Kết nối, Thời trang & cuộc sống...

Cuối tháng 11/2020, diễn viên Huỳnh Anh bất ngờ hé lộ chuyện tình cảm với nữ MC xinh đẹp Bạch Lan Phương. Sau một thời gian quen nhau, Huỳnh Anh chính thức cầu hôn nữ MC vào tháng 1/2021. Huỳnh Anh kém bạn gái Bạch Lan Phương 6 tuổi. Từ khi công khai chuyện tình cảm, cả hai liên tục đối diện với những lời gièm pha, đánh giá từ cư dân mạng.

"Tôi không mê anh ấy vì nhan sắc mà ở sự chân thành, nhiệt tình. Một số người không cho những người đã từng đổ vỡ như tôi được quyền hạnh phúc. Họ cứ vùi dập bằng những lý do mà họ nghĩ ra, họ mỉa mai tôi không xứng. Như thế nào là không xứng?", cô từng lên tiếng chia sẻ.

Cuối tháng 11/2020, diễn viên Huỳnh Anh bất ngờ hé lộ chuyện tình cảm với nữ MC

Huỳnh Anh chính thức cầu hôn nữ MC vào tháng 1/2021

Nói về Bạch Lan Phương, Huỳnh Anh từng chia sẻ: "Trước đây, tôi sống một mình ở TP.HCM, quen cuộc sống tự do, phóng khoáng. Tuy nhiên, sau khi cầu hôn bạn gái, tôi sẵn sàng làm trụ cột gia đình. Sự tự do được đánh đổi bằng những cảm giác hạnh phúc hơn".

Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm bên nhau. Khi bạn gái bị chê bai, đánh giá ngoại hình, diễn viên Huỳnh Anh không ngần ngại lên tiếng bênh vực bảo vệ nửa kia.

Huỳnh Anh kém bạn gái Bạch Lan Phương 6 tuổi

Cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội

Tác giả: Tường San

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn