Trao xe cứu thương của Bộ trưởng Bộ Công an tặng Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Vi Hòe, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn; Nguyễn Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, y bác sĩ Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao xe cứu thương tặng Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn

Huyện Kỳ Sơn là huyện miền núi rẻo cao, dân cư sống rải rác, không tập trung, khoảng cách giữa các bản xa xôi, cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Trong những năm qua, được sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền và ngành y tế cấp trên, Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn đã có những bước tiến trong công tác triển khai về công tác khám, chữa bệnh; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, nâng cao nguồn nhân lực…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao xe cứu thương cùng đầy đủ trang thiết bị hiện đại, phục vụ việc cứu, chữa bệnh nhân theo tiêu chuẩn tặng Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn.

Đồng chí Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn thay mặt lãnh đạo huyện và Trung tâm y tế huyện gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Bộ Công an, cá nhân đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đã dành cho địa phương. Đây là món quà đặc biệt ý nghĩa, góp phần giúp Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh và vận chuyển cấp cứu kịp thời cho các bệnh nhân. Cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo Trung tâm y tế huyện sớm hoàn thiện các thủ tục đăng ký để đưa xe cứu thương vào vận hành, sử dụng, phát huy hiệu quả cao nhất.

