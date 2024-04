Cãi vã, người đàn ông đẩy nam thanh niên ngã khỏi sân thượng khách sạn

Your browser does not support the video tag.

Con trai của một doanh nhân địa phương bị thương nặng sau khi bị đẩy ngã từ sân thượng của một khách sạn năm sao ở Bareilly, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Camera giám sát tại hiện trường đã ghi lại được toàn bộ sự việc.

Cảnh sát cho biết cuộc xung đột bắt đầu giữa Sarthak Aggarwal và bạn của anh ta là Riddim Arora, trong lễ kỷ niệm trước đám cưới tại khách sạn vào hôm 21/4.

Arora sau đó được cho là đã gọi cho cha mình, Satish Arora, người đã đến hiện trường và cùng với con trai hành hung Aggarwal. Cha của nạn nhân, Sanjay Aggarwal, cho biết con trai ông đã xin lỗi Sanjeev Arora nhưng sau đó bị đẩy ra khỏi sân thượng.

Sanjay Aggarwal nói: "Bạn có thể thấy trong đoạn phim CCTV rằng có một cuộc cãi vã giữa con trai tôi và bạn của nó. Con trai tôi đã xin lỗi bằng cách chạm vào chân bố của bạn mình. Nhưng người đàn ông kia tỏ ra rất kích động, kéo con tôi lên lan can và đẩy từ độ cao 25 mét khiến cháu bị thương nặng. Không có nhân viên bảo vệ nào có mặt ở đó".

Cha anh cho biết Sarthak Aggarwal đang được điều trị tại một trường cao đẳng y tế địa phương và tình trạng của anh vẫn rất nguy kịch.

Một vụ án đã được lập hồ sơ chống lại Sanjeev Arora và con trai ông ta theo Mục 307 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ, liên quan đến tội cố ý giết người. Cho đến nay chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Cảnh sát cho biết, hai cha con bị cáo đều đang say rượu vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Được biết, cha của nạn nhân là Sanjay Aggarwal sở hữu một doanh nghiệp hóa chất, bị cáo Sanjeev Arora là một doanh nhân dệt may có trụ sở tại Janakpuri.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn