2 du khách nước ngoài ‘đi lạc’ vào cao tốc

Hình ảnh 2 du khách nước ngoài đi xe máy lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - QL 45 vào 1h chiều nay (ngày 25/4). Ảnh: Đình Minh

13h chiều ngày 25/4, khi đang lưu thông trên cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 (thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam) đoạn qua phường Yên Thịnh (TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), PV Đại Đoàn Kết Online phát hiện 2 du khách nước ngoài gồm 1 nam, 1 nữ đang di chuyển trên cao tốc bằng xe máy, hướng Ninh Bình – Thanh Hóa.

2 du khách được hướng dẫn đi vào làn trong cùng trên cao tốc để đảm bảo an toàn trước khi đến nút giao. Ảnh: Đình Minh

Sau khi tiếp cận 2 du khách, PV đã giải thích đây là đường cao tốc, cấm xe máy lưu thông trên tuyến đường này. Qua trao đổi, du khách nam nói anh đi theo chỉ dẫn của Google Maps theo tuyến đường ngắn nhất, hoàn toàn không biết bản thân đã đi nhầm vào đường cao tốc.

2 du khách rời khỏi cao tốc Mai Sơn - QL 45 tại nút giao Đồng Giao - Tam Điệp. Ảnh: Đình Minh

Xác định phía trước sắp đến nút giao Đồng Giao - TP Tam Điệp, PV đã chỉ dẫn 2 du khách đi vào làn trong để rời khỏi cao tốc tại nút giao này. Đến 1h10 phút, 2 du khách trên đã rời khỏi cao tốc an toàn.

Video 2 khách Tây đi lạc trên cao tốc. Nguồn: Đình Minh

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch Ninh Bình, trong 3 tháng đầu năm 2024, du lịch Ninh Bình đón 3,9 triệu lượt khách, trong đó, có tới 339 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 140,88% so với cùng kỳ 2023.

Tác giả: Đình Minh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết