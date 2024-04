Nghệ An kiên quyết xử lý nghiêm vấn nạn “hàng giả, hàng nhái”

Các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phối hợp kiểm tra, xử lý một doanh nghiệp kinh doanh vàng có hành vi giả mạo nhãn hiệu trên địa bàn huyện Diễn Châu (Ảnh: Cục QLTT tỉnh Nghệ An)

Thực trạng trên đã đặt ra yêu cầu cao đối các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đó cũng phần nào lấy lại sự công bằng cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính, tránh thất thoát nguồn ngân sách của Nhà nước và hơn cả là đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Theo đó, liên quan đến vấn nạn hàng giả, hàng nhái, vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt số tiền 85.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu của một doanh nghiệp địa phương.

Cụ thể, vào trung tuần tháng 4 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục QLTT, Cục QLTT tỉnh Nghệ An về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, Đội QLTT số 11 đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh vàng của một doanh nghiệp tư nhân ở trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng có bày bán 2 lắc trang sức bằng kim loại màu vàng mang nhãn hiệu của CHANEL có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, với giá trị gần 25.000.000 đồng. Không những vậy, doanh nghiệp này còn vận hành trang mạng xã hội để kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện doanh nghiệp kinh doanh vàng chưa xuất trình được được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ và các tài liệu kèm theo hàng hóa nói trên. Bởi vậy, căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong, tạm giữ số lượng tang vật có dấu vi phạm nêu trên để xác minh, làm rõ yếu tố vi phạm.

Hàng trăm hộp mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ chưa kịp đến tay người tiêu dùng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, buộc phải tiêu hủy toàn bộ

Theo Cục QLTT tỉnh Nghệ An thông tin, thời gian tới, phía đơn vị sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo chung, xây dựng cơ sở cung cấp thông tin, tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan để quản lý các cơ sở kinh doanh các mặt hàng kim loại vàng. Không để tình trạng đầu cơ tích trữ, nâng giá bất hợp lý cũng như kinh doanh mặt hàng vàng không có nguồn gốc, xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ...

Tương tự, một vụ việc khác bị phát hiện, xử lý cũng khiến cho người tiêu dùng, dư luận địa phương dấy lên nhiều lo ngại về vấn nạn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đang xuất hiện tràn lan trên thị trường Nghệ An. Cụ thể là vào ngày 19/4/2024, lực lượng QLTT tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an địa phương kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương; qua đó, phát hiện có 600 hộp mỹ phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Mặt khác, đoàn kiểm tra còn phát hiện cơ sở kinh doanh mỹ phẩm này hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng lại không thực hiện việc đăng ký theo quy định Nhà nước. Bởi vậy, dựa vào những vi phạm trên, lực lượng QLTT đã ra quyết định xử phạt hành chính 24,5 triệu đồng đối với chủ cơ sở kinh doanh này; đồng thời buộc phải tiêu hủy toàn bộ 600 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nếu chỉ nhìn nhận, quan sát bằng mắt thường thì rất khó có thể phát hiện đó là hàng giả, hàng nhái thương hiệu, kém chất lượng hoặc hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt, trong thời đại 4.0 hiện nay, khi mà xu hướng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội bùng nổ sẽ kéo theo nhưng tồn tại, bất cập liên quan đến vấn nạn trên, càng làm cho cơ quan chức năng khó kiểm soát triệt để.

Trong khi đó, tại Nghệ An có một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng luôn mang tâm lý “hám rẻ”, chưa định hình rõ đâu là hàng giả, đâu là hàng thật nên dễ bị các chủ cơ sở kinh doanh trục lợi. Bởi vậy, Cục QLLT tỉnh Nghệ An khuyến cáo người tiêu dùng nên chú trọng lựa chọn kỹ càng những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng trước khi mua về để sử dụng; tránh những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra.

