Sau 70 tuổi, đây là 4 thực phẩm chuyên gia Mỹ khuyên ăn càng nhiều càng bổ: Kiểm soát đường huyết, chống già hiệu quả

Khi bước sang tuổi 70, xương và bàng quang của người cao tuổi sẽ yếu đi, hệ thống tim mạch dễ gặp vấn đề và trí óc không còn minh mẫn nữa. Những tình trạng này là một phần trong quá trình lão hoá. Để đảm bảo vẫn giữ được sức khoẻ tốt những năm 70 tuổi, giai đoạn quan trọng quyết định tuổi thọ, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, tác giả sách Lauren Manaker khuyên người cao tuổi nên bổ sung những thực phẩm sau vào chế độ ăn.

Bông cải xanh (Súp lơ)

Bông cải xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm các loại vitamin A, vitamin C, vitamin K, chất xơ, khoáng chất và chất chống oxy hoá. Một khẩu phần gần 100g bông cải xanh có thể đáp ứng lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày, giúp chống lão hoá, tăng cường đề kháng.

Theo chuyên gia Lauren Manaker, canxi và collagen trong loại rau này giúp xương chắc khoẻ trong khi vitamin K cần thiết cho quá trình đông máu. Bông cải xanh cũng giúp tiêu hoá tốt nhờ lượng chất xơ dồi dào, duy trì đường ruột khoẻ mạnh ở người sau 70 tuổi. Ngoài ra chất xơ còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu ở người mắc bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu ở 960 người lớn tuổi cho thấy 1 khẩu phần rau xanh đậm như bông cải xanh giúp chống lại suy giảm trí não liên qua đến lão hoá. Cách chế biến phù hợp để giữ được nhiều chất dinh dưỡng nhất là hấp bông cải xanh.

Hạt óc chó

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ nhận định hạt óc chó là một trong những thực phẩm tốt nhất cho người ở độ tuổi 70. Theo dữ liệu được công bố trên tạp chí Circulation của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, những người khoẻ mạnh ở độ tuổi 63-79 ăn hạt óc chó mỗi ngày có mức cholesterol "xấu" thấp hơn sau 2 năm. Nghiên cứu cho thấy loại hạt này có thể làm giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Lauren Manaker cho biết hạt óc chó là nguồn cung cấp axit béo omega 3 gốc thực vật tuyệt vời, hợp chất quan trọng cho quá trình tiêu hoá, hấp thu và tạo ra năng lượng cho cơ thể. Loại hạt này chứa protein, chất xơ, chất chống oxy hoá tốt cho sức khoẻ người cao tuổi, có thể trở thành món ăn vặt lành mạnh giúp ổn định lượng đường trong máu.

Nước ép lựu

"Chất chống oxy hoá trong nước ép lựu giúp chống lại các gốc tự do, nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khoẻ đáng lo ngại khi chúng ta già đi. Thường xuyên ăn, uống thực phẩm giàu chất chống oxy hoá là cách bảo vệ sức khoẻ tốt nhất", chuyên gia Manaker nói.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Developments in Nutrition cho thấy nước ép lựu có thể điều chỉnh quá trình chuyển hóa glucose, hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau khi ăn. Nước ép lựu rất giàu vitamin E, vitamin K và magie, giúp kiểm soát huyết áp và cholesterol, chống oxy hóa, giảm tình trạng viêm và tốt cho tiêu hóa. Loại nước này hỗ trợ làn da khỏe mạnh, giảm các dấu hiệu lão hóa và cải thiện sắc tố da ở người sau 70 tuổi.

Quả bưởi

Chuyên gia Lauren Manaker cho biết với những người ở độ tuổi 70, việc bổ sung đủ vitamin C rất quan trọng với sức khoẻ tổng thể. Theo Tạp chí Dinh dưỡng, các nghiên cứu cho thấy rằng lượng vitamin C hấp thụ trong chế độ ăn uống có thể có vai trò quan trọng trong việc giảm tình trạng mất cơ bắp do tuổi tác.

Việc thường xuyên ăn các thực phẩm dồi dào vitamin C như bưởi mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ: cân bằng huyết áp, cải thiện sức khoẻ đường ruột, hỗ trợ duy trì cân nặng khoẻ mạnh, ngừa bệnh tim và tốt cho xương khớp. Bưởi cũng là một trong những loại quả có chỉ số đường huyết thấp, giúp kiểm soát đường huyết.

Theo Eat this, Healthline

Tác giả: Kim Linh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn