Clip: Lạnh người cảnh tượng người phụ nữ đưa chú quá cố đến ngân hàng ký giấy vay nợ

Érika de Souza Vieira Nunes đến từ Brazil đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi đưa thi thể ông Paulo Roberto Braga (68 tuổi) vào ngân hàng để ký giấy vay nợ, cho cô vay 3.400 USD. Đoạn video cho thấy Nunes đi taxi đến ngân hàng, mang theo người chú bất động ngồi ở ghế phụ phía trước.

Sau khi tới nơi, Nunes đặt xe lăn ra ngoài cửa ô tô, thò tay vào trong ôm lấy người chú quá cố của mình. Sau đó, tài xế giúp cô kéo ông chú ra ngoài, đặt ngồi vào xe lăn. Lúc này, người chú gục xuống, đầu nghiêng sang phải.

Nunes đẩy ông Braga vào thang máy và camera ở đây ghi được cảnh cô đưa ông đi dọc hành lang. Trong đoạn video được quay một ngày trước đó, Nunes đưa ông Braga còn sống đến phòng cấp cứu.

Trong một đoạn video do nhân viên ngân hàng ghi lại và được phát sóng trên TV Globo, người ta thấy Nunes nói chuyện với xác chú: "Chú ơi, chú có nghe không? Chú cần phải ký nó. Nếu chú không ký thì không có cách nào cả, cháu không thể làm thay chú". Nunes vừa nói vừa nhét cây bút vào giữa những ngón tay cứng đơ của ông Braga.

Khi nhân viên ngân hàng nhận thấy điều bất thường và nói ông Braga không khỏe thì Nunes đáp: "Chú ấy như vậy đấy".

Nunes khẳng định cô biết chú mình đã chết khi đưa ông đến ngân hàng để ký các văn bản cho phép cô vay 3.400 USD. Khám nghiệm tử thi cho thấy ông Braga tử vong trong khoảng thời gian từ 11h30 đến 14h30 chiều ngày 16/4. Nguyên nhân tử vong được xác định là do hít phải chất chứa trong dạ dày và suy tim.

Cảnh sát trưởng Fábio Luis cho biết ông Braga chết trong tư thế nằm chứ không phải tư thế ngồi. Hiện các điều tra viên vẫn đang tiếp tục điều tra thêm về nguyên nhân cái chết.

Cô Nunes hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và mạo phạm xác chết. Luật sư của Nunes cho biết cô mắc các vấn đề về sức khỏe tinh thần và đang phải dùng thuốc theo đơn.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn