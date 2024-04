Nghệ An: Vì sao công trình của Trường Đại học Kinh tế sử dụng không hết công năng?

Năm 2016, nhằm phát triển mở rộng và hoàn thiện các ngành nghề đào tạo, phát huy hiệu quả đào tạo của ngành chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản... đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của địa phương, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khoa Nông – Lâm – Ngư thuộc trường Đại học Kinh tế Nghệ An tại xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, TP. Vinh.

Một tòa nhà không được sử dụng gây lãng phí tài sản công của nhà nước.

Theo đó, dự án được UBND tỉnh Nghệ An giao cho Trường Đại học Kinh tế Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng. Ngân sách được trích từ nguồn vốn Trung ương ngành Giáo dục – Đào tạo là 35 tỷ đồng, trường Đại học Kinh tế Nghệ An 25 tỷ đồng.

Theo các quyết định phê duyệt dự án, thời gian thi công phải hoàn thành trước 31/12/2022. Tổng diện tích sử dụng trong khuôn viên của Trường là 80.482m2. Trong đó: Xây dựng nhà học cao 5 tầng trên nền diện tích xây dựng 563m2; xây dựng nhà thực nghiệm cao 5 tầng với diện tích xây dựng 404m2; xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đào ao, đường nội bộ, sân nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, cây xanh... Ngoài ra còn có các hạng mục phụ trợ như cổng chính, hàng rào, nhà trực, ga ra, 2 thang máy, mạng lan, hệ thống điều hòa, mạng điện thoại, PCCC, thiết bị văn phòng, thiết bị giảng dạy.

Phía trước cổng chính vào trường chưa có đường đi.

Đáng chú ý, tại quyết định điều chỉnh dự án vào năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An lưu ý: Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ được gia hạn, tiết kiệm chi phí và đạt được hiệu quả dự án.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022, nhưng công năng sử dụng lại không đạt được mục tiêu đề ra ban đầu. Quan sát của PV cho thấy, tình trạng một số hạng mục của công trình đã xuống cấp, giảng đường sử dụng không hết, cỏ dại mọc um tùm, phủ kín lối đi. Bên ngoài tường các khu nhà một số bị bong tróc, rêu mốc. Bên trong các phòng, bàn ghế, thiết bị dạy học, quạt trần... phủ bụi. Mặc dù ngôi trường đã xây xong khá đẹp và khang trang nhưng chưa có đường đi, phía trước cổng chính là cánh đồng lúa, phía sau cổng phụ là con đường xuống cấp trầm trọng nên việc đi lại của giáo viên, sinh viên cũng rất bất tiện.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An xác nhận việc sử dụng không hết công năng công trình là đúng. Công trình đã bàn giao nhưng hiện nay mới đang làm thủ tục để quyết toán.

Theo ông Hiếu, đề án xây dựng công trình từ năm 2016, nhưng sau khi xây dựng xong cơ sở vật chất thì số lượng sinh viên giảm nhiều do ngành học này sinh viên không mặn mà nữa. “Hiện nay, nhà trường đã tuyển sinh trở lại nhưng số lượng sinh viên chọn khoa Nông – Lâm- Ngư để học quá ít nên chỉ sử dụng 1 tòa nhà để thực hành. Bên cạnh đó trụ sở cũng được sử dụng cho các sinh viên khoa Giáo dục Quốc phòng học. Sắp tới, nhà trường sẽ đề xuất điều chỉnh để thực hiện thực hành nhiều ngành nghề khác”, ông Hiếu cho biết thêm.

Cổng phụ là lối đi chính hàng ngày.

Nhìn công trình 60 tỷ đồng nằm phơi nắng, phơi sương không được sử dụng hết công năng và mục tiêu đề ra từ ban đầu khiến nhiều người cảm thấy rất lãng phí. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An cần sớm xem xét, tính toán để có phương án đưa công trình vào sử dụng hiệu quả, phát huy công năng của dự án, tránh lãng phí, thất thoát tài sản công của nhà nước.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn