Bạn gái Văn Thanh diện bikini khoe hình xăm ở vị trí gợi cảm

Thời gian gần đây, Bích Hạnh là cái tên cực “hot” trên MXH. Cô nàng được biết đến với danh xưng “bạn gái tin đồn” của hậu vệ Văn Thanh liên tục “đốt mắt” fan khi xả hàng loạt ảnh bikini đầy nóng bỏng lên các trang cá nhân.

Mới nhất, nàng WAG sinh năm 1993 tiếp tục diện bộ bikini mỏng manh kết hợp với áo lưới hững hờ khoe khéo hình xăm họa tiết ở đằng sau gáy chạy dọc xuống sống lưng cực gợi cảm. Cô nàng cũng không quên thả thính bằng dòng “caption”: “Bông hồng của anh”.

Bài đăng của bạn gái Văn Thanh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt like. Dưới phần bình luận, các fan tiếp tục thi nhau trầm trồ trước sắc vóc “không thể mê hơn” của hot girl Nam Định.

Hot girl Trần Bích Hạnh liên tục "đốt mắt" fan với loạt ảnh nóng bỏng

Bạn gái Văn Thanh khoe khéo hình xăm ở phía sau gáy dọc xuống sống lưng đầy gợi cảm

Trần Bích Hạnh theo đuổi phong cách gợi cảm, sexy. Cô nàng nổi lên như là một trong những nàng WAG nóng bỏng nhất trong giới cầu thủ Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, trong những chia sẻ mới đây trên story ở Instagram, Bích Hạnh đăng dòng trạng thái than vãn hài hước về chuyện bị bạn trai không đồng ý cho đăng tải ảnh bikini lên trang cá nhân: “Đàn ông buồn cười nhỉ. Rõ là thích gái sexy nhưng lại không thích người yêu up ảnh mặc bikini đi biển. Còn 1 lô ảnh bikini đi chơi các kiểu mắc xả ảnh quá mà không được up này”.

Tác giả: PHƯƠNG NGỌC

Nguồn tin: bongdaplus.vn