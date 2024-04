Clip: Cãi nhau với bạn trai, người phụ nữ mở cửa nhảy khỏi ô tô

Your browser does not support the video tag.

Theo CTS News, vụ việc xảy ra tại thành phố Đào Viên vào sáng sớm thứ Hai (15/4) khi cặp đôi đang lái xe về nhà.

Người phụ nữ 49 tuổi họ Zeng và bạn trai 47 tuổi họ Song cãi nhau trên ô tô sau khi đến thăm nhà một người bạn. Trong lúc tức giận, Zeng đang ngồi ở ghế hành khách phía trước đột nhiên mở cửa xe.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, cô phớt lờ yêu cầu đóng cửa của bạn trai và nhảy ra khỏi xe.

Đoạn phim CCTV cho thấy Zeng lăn vài mét trên đường trước khi dừng lại. Song ngay sau đó đã dừng lại và gọi điện cho cơ quan chức năng để được giúp đỡ. Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện và qua đời ba giờ sau đó.

Cuộc điều tra của Sở cảnh sát thành phố Đào Viên cho thấy Song đã tiếp tục lái xe khoảng 200 mét trước khi dừng xe để giúp cô.

Gây ra cái chết do sơ suất, Song đã bị Văn phòng Công tố quận Đào Viên yêu cầu nộp tiền bảo lãnh 10.000 Đài tệ (420 đô la Singapore).

