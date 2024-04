Người đàn ông bị bắt cùng 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy ở Nghệ An

Ngày 25/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghĩa Đàn đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hồng (SN 1979), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, cơ quan Công an xác định Hồng là “mắt xích” quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ khu vực biên giới huyện Quế Phong đi qua huyện Nghĩa Đàn rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Công an huyện Nghĩa Đàn làm việc với Lê Văn Hồng

Sau khi tiến hành xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/4/2024, tại xã Nghĩa Hiếu (huyện Nghĩa Đàn), Công an huyện Nghĩa Đàn chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt giữ Lê Văn Hồng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh, Lê Văn Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, đối tượng này đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

