Bị lừa tiền trên mạng, cụ bà 74 tuổi mang súng đi cướp ngân hàng

Your browser does not support the video tag.

Ann Mayers, người chưa từng vi phạm pháp luật, phải đối mặt với tội cướp nghiêm trọng bằng súng và giả mạo bằng chứng trong vụ cướp hôm 19/4 ở Fairfield Township, phía bắc Cincinnati, Ohio, Mỹ. Cô vẫn bị giam hôm 24/4 với số tiền bảo lãnh 100.000 USD trong khi chờ ra hầu tòa lần đầu và hồ sơ tòa án không liệt kê luật sư cho cô.

Cảnh sát đã bắt giữ Mayers tại nhà ở Hamilton ngay sau vụ cướp, cảnh sát Fairfield cho biết trong một bài đăng trên Facebook. Một khẩu súng ngắn được tìm thấy trong xe của cô, cảnh sát cho rằng cô đã sử dụng trong vụ cướp.

Các nhà chức trách sau đó biết được rằng Mayers có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo và đang xem xét các khiếu nại. Người thân của cô nói với các thám tử rằng bà đã gửi tiền cho một cá nhân không rõ danh tính, The Columbus Dispatch đưa tin hôm 24/4.

"Ở khía cạnh đó, một số người có thể coi cô ấy là nạn nhân", Trung sĩ Brandon McCroskey nói. "Thật không may, Ann đã chọn cách dùng súng cướp ngân hàng như một biện pháp khắc phục tình trạng của mình".

Nếu những gì người thân của cô nói là đúng, McCroskey gọi hoàn cảnh của Mayers là "rất đáng buồn và đáng tiếc". McCroskey cho biết cô đã nói chuyện với các thành viên trong gia đình về việc cướp ngân hàng trong những ngày trước khi bị tạm giữ, nhưng họ không coi trọng những lời nói của cô.

Theo các chuyên gia, các vụ lừa đảo nhằm vào người cao tuổi ngày càng trở nên phổ biến trong vòng 10 đến 15 năm qua.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn