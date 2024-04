Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 25/4, nhiều người dân đang đi thể dục tại khu vực Bến Me, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huê thì bất ngờ phát hiện thi thể của một nam thanh niên đang trôi nổi trên sông Hương.

Ngay sau đó, những người này đã tri hô cho mọi người xung quanh được biết sự việc, đồng thời trình báo vụ việc cho lực lượng chức năng đến hiện trường để xử lý.

Video hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành triển khai công tác trục vớt đưa thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm tử thi.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, nghi vấn nam thanh niên này đi chơi gần khu vực sông Hương rồi không may bị trượt chân rơi xuống sông dẫn đến đuối nước thương tâm.

Theo ghi nhận của PV, vào khoảng 20h50 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi được hoàn thành. Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Được biết, qua xác minh ban đầu cơ quan chức năng xác định danh tính của nạn nhân là N.V.Q.Đ., SN 1995, trú phường Hương Sơ, Tp.Huế.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Công Định

Nguồn tin: nguoiduatin.vn