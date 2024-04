Sau đối thoại, hàng trăm công nhân công ty chuyên sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử ở Nghệ An đã trở lại làm việc

Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các công nhân lao động.

Theo báo cáo của Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, ngày 15/4 vừa qua, Công đoàn cơ sở của Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử BSE Việt Nam báo cáo tình hình về kế hoạch sản xuất của công ty gặp khó khăn, không đủ việc làm để bố trí việc sản xuất, vì thế, công ty cần bố trí cho lao động nghỉ việc luân phiên.

Ngày 22/4, Công ty ban hành Thông báo điều chuyển 84 công nhân lao động của bộ phận sản xuất sang bộ phận tổng vụ nhân sự.

Vào 7 giờ 30 phút ngày 25/4, 84 công nhân lao động này được phân công ra làm việc ngoài trời, cải tạo khuôn viên công ty trong vòng 60 ngày. Công ty sau đó cũng thông báo sẽ luân chuyển thêm nhiều công nhân lao động khác sang bộ phận tổng vụ nhân sự.

Do không đồng ý với sự phân công này, nên các công nhân lao động không đồng ý nhận nhiệm vụ và đã xảy ra ngừng việc.

Các công nhân lao động đình công sáng nay.

Ngay khi có thông tin xảy ra ngừng việc tập thể, lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam cùng với lãnh đạo Phòng Doanh nghiệp và Lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam nhanh chóng có mặt tại công ty để nắm bắt tình hình, nguyện vọng của công nhân lao động; đồng thời đề nghị Ban Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử BSE Việt Nam tổ chức đối thoại với người lao động nhằm tìm giải pháp thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cả phía lao động và người sử dụng lao động.

Tại buổi đối thoại diễn ra chiều 25/4, các công nhân yêu cầu phía Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử BSE Việt Nam không chuyển 150 công nhân lao động sang bộ phận cắt cỏ ngoài trời. Tất cả công nhân lâu năm công ty thông báo không có thưởng Tết, công ty phải có thưởng Tết (Tết Nguyên đán). Đề nghị chỉ nghỉ không lương ngày thứ 7, nếu nghỉ thêm ngày nào phải được hưởng lương ngừng việc theo Luật Lao động. Nếu công ty đóng cửa, công ty chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường theo quy định của Luật Lao động…

Phiên họp thương lượng giữa đoàn giải quyết đình công với lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử BSE Việt Nam để giải quyết các kiến nghị của công nhân lao động vào chiều 25/4.

Trả lời các kiến nghị, lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử BSE Việt Nam cam kết, công ty đồng ý nghỉ không lương ngày thứ 7, chi trả lương ngừng việc cho những ngày nghỉ thêm. Chuyển 150 công nhân lao động hôm nay về lại bộ phận sản xuất. Nếu công ty đóng cửa, công ty chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường theo quy định của Luật Lao động. Công ty đồng ý vẫn trả đủ lương 8 giờ và không trừ tiền chuyên cần vì lý do đình công. Về thưởng tết và quà tết, tùy thuộc điều kiện kinh doanh của công ty (theo quy định của thỏa ước lao động tập thể đã ký)…

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cho biết, sau buổi đối thoại, các công nhân đã đồng ý trở lại làm việc vào sáng 26/4.

Công nhân lao động phấn khởi sau buổi đối thoại.

Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử BSE chi nhánh Nghệ An được khởi công xây dựng vào năm 2012, tổng mức đầu tư 30 triệu USD, quy mô sản xuất 250 triệu sản phẩm/năm; tổng số lao động 1.608 người. Đây là công ty có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất và kinh doanh linh kiện, thiết bị điện tử…

Hồi tháng 2/2022, ở Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử BSE Việt Nam Chi nhánh Nghệ An cũng xảy ra việc công nhân ngừng việc tập thể để yêu cầu cải thiện mức lương, thay đổi chế độ nghỉ phép…

