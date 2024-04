Lôi Con bắt bẻ tiếp viên hàng không vì gọi chưa chuẩn tên mình

Lôi Con (Mativado, 5 tuổi) là cậu bé "hot" nhất ở thời điểm hiện tại. Mới đây, Lôi Con được Quang Linh Vlogs đưa về Việt Nam chơi, thông tin này khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Hành trình di chuyển từ Angola về Việt Nam của Lôi Con và Quang Linh cũng liên tục được cập nhật. Những khoảnh khắc đáng yêu của cậu bé này được chia sẻ nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, thích thú của cư dân mạng.

Quang Linh đưa Lôi Con về Việt Nam chơi nhận được nhiều sự quan tâm, thích thú từ cộng đồng mạng

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chia sẻ lại clip Lôi Con bắt bẻ tiếp viên hàng không khiến nhiều người được phen cười ngất.

Theo đó, cậu bé cùng Quang Linh Vlogs di chuyển lên máy bay. Khi vừa thấy Quang Linh và Lôi Con, các tiếp viên hàng không đã gửi lời chào đến 2 chú cháu. Một nữ tiếp viên hàng không nhận ra Lôi nên đã chào rằng: "Xin chào Lôi".

Tuy nhiên, ngay lập tức, Lôi Con đã bắt bẻ: "Lôi gì?". Cho đến khi nữ tiếp viên hàng không nói đầy đủ "Lôi Con", thì cậu bé này mới tỏ ra hài lòng. Chứng kiến sự đáo để của Lôi Con, Quang Linh Vlogs cũng phì cười.

Your browser does not support the video tag.

(Video ghi lại khoảnh khắc Lôi Con bắt bẻ nữ tiếp viên hàng không)

Dân mạng sau khi xem xong đoạn clip này cũng được phen cười ngất. Cư dân mạng rôm rả bình luận về đoạn clip này như sau:

" May mà bảo lôi con, chứ bảo lôi thôi ông con này lại lườm cho"

"Lôi là Bố cháu nhé. Lôi con mới chính chủ nên bắt bẻ là đúng rồi"

"Chất đấy, nói tiếng Việt mà con nói tiếng Nghệ An rõ rành rọt, quá là đáng yêu"

"Gọi tên con phải chuẩn nhé cô ơi".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn