Người đàn ông 2 đời vợ đi hẹn hò, mạnh dạn hôn đằng gái lem cả môi son

Kể về bản thân mình, anh Hải tự nhận xét mình là người năng động, thích giúp đỡ người khác, còn khuyết điểm là hơi nóng tính "nhưng chưa bao giờ đánh vợ".

Về cuộc sống riêng tư, anh Hải cho biết, bản thân từng trải qua 2 lần đò. Sau khi bước ra khỏi 2 cuộc hôn nhân, anh Hải cũng từng có khoảng thời gian khá buồn chán, nhưng rồi cũng cố gắng vực dậy. Sau đó, anh thuê trọ và làm nghề chạy xe ba gác, chỉ sau 3 năm anh đã mua được một miếng đất và xây được căn nhà cho riêng mình.

Anh Hải và chị Tuyền

Chị Tuyền nhận xét bản thân là người thích buôn bán và có khả năng kinh doanh. Bên cạnh đó, chị rất ám ảnh về việc bạo lực gia đình nên nếu lỡ bị người nào đó nói nặng nhẹ, chị rất dễ hờn giận. Chị Tuyền cũng đã trải qua 1 lần đò, ly hôn đến nay đã 9 năm.

Chị Tuyền có 3 người con, tuy nhiên, 2 con gái đã đi lấy chồng và có cuộc sống riêng. Hiện tại, chị đang ở cùng con trai 21 tuổi, vì thế, chị rất mong sẽ tìm được người đàn ông yêu thương chị và con trai, sẵn sàng làm bờ vai vững chắc để cùng chị đi đến cuối đời.

(Nguồn video: Bạn muốn hẹn hò)

Sau khi tấm màn chắn được mở ra, anh Hải và chị Tuyền có cơ hội nhìn nhau trực tiếp. Bày tỏ với đối phương, chị Tuyền một lần nữa nhắc về việc mong muốn tìm được người đàn ông yêu thương mình, tôn trọng mình, không bạo lực, không rượu chè quá mức. Đáp lại, anh Hải cho biết, bản thân thi thoảng cũng đi nhậu, tuy nhiên, việc nhậu nhẹt chỉ dừng lại ở mức độ xã giao mà thôi.

Tiếp đó, chị Tuyền cho biết, bản thân thích ca hát, khiêu vũ... chị mong anh Hải sẽ tôn trọng sở thích này của chị. Về phía chị, chị sẽ cố gắng để vừa dành thời gian chăm sóc gia đình vừa có thể sống với đam mê của mình.

Anh Hải mạnh dạn hôn chị Tuyền sau khi cra hai bấm nút hẹn hò

Tiếp đó, anh Hải lau vết son môi bị lem cho chị Tuyền

Cuối chương trình, anh Hải và chị Tuyền đã quyết định bấm nút "hẹn hò", trao nhau cơ hội tìm hiểu sau chương trình. Ngay sau đó, anh Hải đã tiến tới hôn chị Tuyền khiến chị bị lem cả son môi; đồng thời anh Hải còn nắm tay chị Tuyền đầy tình cảm. Về phía chị Tuyền, chị lộ vẻ thẹn thùng, nhắn nhủ đến anh Hải: "Anh phải nhẹ nhàng với chị em phụ nữ tí xíu".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn