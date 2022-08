3 đối tượng bày mưu bán bé gái 13 tuổi để lấy tiền tiêu xài

Ngày 11/8, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Mua bán trẻ em" xảy ra trên địa bàn 6 năm trước.

3 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7/2016, Xeo Văn Dậu (SN 1994, trú tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) cùng Cụt Phò Thuận (SN 1986, ở bản Lưu Tân, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) tìm gặp và dụ dỗ cháu X.T.U (2002, ở xã Bảo Nam) đi làm ở Sài Gòn với mức lương 7 triệu đồng/tháng.

Do hoàn cảnh khó khăn nên U đã đồng ý. Sau đó, Thuận gọi điện cho Cụt Thị Bông (SN 1995 trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn - thời điểm đó đang ở Trung Quốc) để liên hệ đưa cháu U sang bán cho người Trung Quốc làm vợ.

Sau khi hai bên thống nhất, Thuận gọi cho Dậu để đưa cháu U đến Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Tại đây, Bông đã cho người chờ sẵn để đón Dậu và cháu U đi. Khoảng một tuần sau, Bông đã bán cháu U cho một người Trung Quốc với số tiền 4,5 vạn nhân dân tệ (tương đương 135 triệu đồng). Số tiền này Bông lấy 30 triệu đồng, trả cho Dậu 3 triệu đồng, Thuận 2 triệu đồng, còn lại 100 triệu đồng thì gửi về cho gia đình cháu U.

6 năm sau (lúc này U 19 tuổi) bỏ trốn được về địa phương và tố cáo Xeo Văn Dậu, Cụt Phò Thuận và Cụt Thị Bông lừa mình bán sang Trung Quốc.

Bão số 2 gây mưa lớn, ngập lụt cục bộ ở nhiều địa phương

Tác giả: V. Đồng

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn